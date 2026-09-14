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    CEO de Entel, Antonio Büchi, y su mirada sobre Chile: “Hay un ánimo en la élite de que se está enmendando el rumbo”

    El CEO de Entel, Antonio Büchi, se mostró optimista ante las reformas del gobierno y resaltó que la empresa hoy está en un momento de transformación ligada al uso de la inteligencia artificial.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Archivo: El CEO de Entel, Antonio Büchi. Andres Perez

    El CEO de Entel, Antonio Büchi, analizó su mirada sobre el país en el contexto de las reformas que impulsa el gobierno del presidente José Antonio Kast y el momento económico que vive el país. Además, el alto ejecutivo comentó el desafío que vive la empresa ante la interrupción de la inteligencia artificial (IA) y un mercado compartido entre cuatro actores.

    El alto ejecutivo de Entel planteó su optimismo sobre Chile pese a que reconoce que hay una “falta de esperanza” para personas que buscan empleo, por ejemplo.

    “El péndulo hoy día está yéndose a un lado que creo que es de buenas instituciones, buenas políticas públicas”, dijo Büchi en entrevista con Money Talks de La Tercera.

    En esa línea, el alto ejecutivo estimó que es más relevante el largo plazo que el resultado económico de un trimestre. “Más importante es lo otro, la estrategia. Yo quiero mostrar buenos resultados sostenibles. Y para eso son (las buenas) instituciones y políticas públicas”, dijo el ejecutivo.

    Archivo: El CEO de Entel, Antonio Büchi. Andres Perez

    “Hay un ánimo en ese sentido entre los liderazgos, ¿no es cierto? De la famosa élite. Hay un ánimo en la élite de que se está enmendando el rumbo. El rumbo lo perdimos harto (...) Cuando tu entorno mejora, sales con una sonrisa de la casa“, dijo.

    No obstante, Büchi planteó que los mejores ánimos traducidos en más inversión en el largo plazo, es decir, tomará tiempo.

    “Es lento el camino de la inversión. Es fructífero, de largo plazo, pero lento. Hay inversiones e inversiones. Las inversiones en el mundo de bienes raíces o inmobiliario levantan más rápido los trabajos. Pero hay otras que son más largas. Un nuevo proyecto minero es largo. Una nueva planta de celulosa es larga. Ahí viene el manejo igual que en las empresas. El trimestre y el resultado en cinco años”, comentó.

    Ante este contexto, el CEO de Entel, Antonio Büchi, resaltó el rol de un Estado que se limite a regular y facilitar el funcionamiento de la empresa.

    “El famoso Leviatán, que hay que mantenerlo atado para que no dañe a la libertad de las personas, para que no dañe a la libre empresa”, dijo sobre el rol del Estado y la comparación con la criatura bíblica asociada a la destrucción.

    La gestión de Entel y la IA

    El CEO de Entel, Antonio Büchi, calificó el mercado de las telecomunicaciones chileno como “complejo” al tener cuatro operadores.

    Entel

    “Con cuatro operadores siempre la escala adecuada en el móvil es alrededor de 30% market share. Si tú tienes menos que eso, normalmente hay uno que está boqueando, y lo hemos visto aquí en Chile (...) de market share tenemos 35%”, dijo.

    De esta forma, sobre la estrategia de la firma ante este escenario, dijo que “cuando ves que está difícil la cosa, (tienes que) doblar la apuesta”.

    “Nosotros cada dos años tenemos algún proyecto que le llamamos de transformación. Hoy día es la inteligencia artificial”, comentó.

    Respecto a la implementación de la IA en la empresa, Büchi dijo que ellos lo incentivan y capacitan para la labor operativa de los trabajadores en sus actividades diarias y para la oferta de la empresa.

    En detalle, Büchi comentó que el uso de la IA está enfocado en la “transformación de procesos de manera profunda. Y junto con ir generando estas bases, estos fundamentos para la productividad personal y el AI literacy, de manera que toda la organización sea capaz de asimilar eso de buena forma”.

    Más sobre:EmpresasMoney TalksAntonio BüchiEntelJosé Antonio KastInteligencia artificialEjecutivos

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