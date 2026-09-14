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    El Deportivo

    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    El delantero sufrió un fuerte pisotón de Enzo Roco que obligó a sustituirlo. Pese a la violencia de la entrada, el goleador se recupera.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Carlos González Lucay
    Fernando Zampedri evoluciona del pisotón que sufrió ante Palestino. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    En Universidad Católica pasaron el fin de semana en alerta. Fernando Zampedri, el goleador histórico del equipo de la precordillera, tuvo que salir reemplazado a los 88′ luego de sufrir un pisotón en el tobillo derecho del defensor de Palestino, Enzo Roco.

    No fue una falta común y corriente. El Toro gritó de dolor y tuvo que salir reemplazado en la camilla, encendiendo todas las alarmas. A esa altura, la alegría de vencer a Palestino por 3-2, y seguir en la lucha por conseguir el cupo 2 de la Copa Libertadores, dio paso a la preocupación que generó la dura entrada contra el capitán cruzado.

    “Lo de Fernando es una locura. El ruido que se escuchó. Ojalá que no sea grave, pero no cobraron nada”, reclamó Daniel Garnero, el técnico de la UC, sobre la jugada que provocó la salida del ariete que ya registra 25 goles en el presente torneo nacional. Saben que su presencia es clave de cara a los desafíos que se aproximan.

    Con el pasar de los minutos, sin embargo, desde el club adviertieron que el delantero evidenció una mejoría. Incluso, se retiró caminando del estadio de La Cisterna, sin ningún tipo de ayuda.

    “A Fer (Zampedri) lo vi bien. Obviamente está adolorido, estaba con hielo, pero se hará estudios. El panorama es de un poco más de tranquilidad. Ojalá que no sea nada y quede solo en el golpe”, adelantó el defensor Agustín García Basso.

    De acuerdo a información recabada por El Deportivo, desde el momento de la lesión, el Toro ha estado en contacto permanente con el cuerpo médico de la UC, que le suministró antiinflamatorios. Estos funcionaron bien y se descartó realizarle exámenes médicos. Así, no corre peligro su participación en los próximos compromisos.

    De momento, el plantel retomará las prácticas el jueves y se espera que el delantero entrene con normalidad. En el calendario del equipo precordillerano no aparece ningún duelo hasta el próximo 23 de septiembre, en el que los cruzados visitarán a Unión La Calera, por la Copa Chile.

    “Seguimos enfocados en nosotros. TRIUNFAZO +3. Queda descansar, recuperar energía y prepararse para lo que viene”, escribió el delantero en sus redes sociales tras el partido.

    Marca histórica

    A los 38 años, Fernando Zampedri sigue rompiendo récords. Con su doblete ante Palestino, alcanzó los 25 goles en la Liga de Primera y, de paso, superó su mejor registro personal en Chile, el que consiguió en 2021, cuando marcó 23 tantos en el Campeonato Nacional.

    Ese año, el Toro fue clave para el título de los cruzados, que comandados por el técnico interino Cristian Paulucci lograron un inédito tetracampeonato de torneos largos, luego de una cerrada lucha con el Colo Colo de Gustavo Quinteros, que era líder exclusivo hasta la antepenúltima fecha.

    Zampedri además igualó su mejor registro en un solo campeonato, que data de 2015, cuando militaba en Juventud Unida, de la Primera B Nacional de Argentina. Aquella temporada, el oriundo de Chajarí convirtió 25 goles, la misma suma que lleva ahora en la Liga de Primera.

    La diferencia es que esa vez llegó a esa marca tras disputar 38 partidos. Esta vez ya la alcanzó con apenas 23 jornadas, con un promedio de gol de 1,08. Con siete fechas por delante, el delantero nacionalizado chileno parece no tener ningún obstáculo para poder agigantar su leyenda y convertirse en el heptagoleador del fútbol criollo. Su más cercano perseguidor es Daniel Castro, de Limache, con 13 conquistas.

    A nivel general, es decir, considerando todos los torneos en disputa, Zampedri está alcanzando la mejor temporada goleadora de toda su carrera como futbolista profesional. Y lo hace a los 38 años. En total, este año acumula 35 anotaciones: 25 en la Liga de Primera; 4 en la Copa Libertadores; 3 en la Copa Chile; 2 en la Supercopa y 1 en la Copa de la Liga.

    Con tres meses más de competencia y con una lesión que afortunadamente para la UC no fue de gravedad, el goleador histórico de Universidad Católica está listo para mejorar aún más sus impresionantes registros en el fútbol chileno.

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