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    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    La opción permite suscribir un convenio con la Tesorería General de la República y se encuentra habilitada desde este lunes.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario. Foto referencial de archivo JAVIER TORRES/ATON CHILE

    A partir de este lunes 14 de septiembre se encuentra habilitada la opción de solicitar un cupón de pago ante el SII, dirigido a personas deudoras del Préstamo Solidario de 2020 y 2021 que no puedan saldar las cuotas en este momento.

    La opción fue anunciada anteriormente desde el Servicio de Impuestos Internos como una alternativa para gestionar el trámite que no requiere acudir a oficinas de atención.

    A través de dicha medida se permite suscribir un convenio con la Tesorería General de la República, con el objetivo de regularizar las cuotas pendientes.

    Cómo solicitar el cupón de pago al SII

    El SII explica en su sitio web que se puede solicitar un cupón de pago para solicitar el convenio ante la TGR de la siguiente manera:

    • Entrar a sii.cl, seleccionar Declaración de renta (F22) e ingresar con el RUT.
    • Seleccionar el año tributario a declarar.
    • Completar la información del contribuyente.
    • Seleccionar Declarar Renta.
    • Revisar la información del Préstamo Solidario y hacer clic en Continuar.
    • Revisar la propuesta de declaración, hacer clic en Enviar declaración y Aceptar.
    • Verificar el resumen de la deuda a pagar.
    • Seleccionar la opción Emisión de giro para ser pagado posteriormente a través de un convenio con la TGR y luego en Continuar.
    • Ir a la opción Consulta Estado de Declaración.
    • Seleccionar el mismo año que se acaba de declarar y luego ir a la opción Consulta de pagos pendientes.
    • En el apartado de Cartola de pagos pendientes se debe hacer clic en Consultar, seleccionar el archivo PDF para acceder al comprobante para imprimir y realizar el convenio.

    Desde el SII se aclara que este trámite se deberá realizar por cada año no declarado, por lo que si no se ha declarado renta será necesario hacerlo cuatro veces para recibir cuatro cupones de convenio, equivalentes a los pagos de 2020 que se debían concretar en 2022, 2023, 2024 y 2025.

    Más sobre:SIIPréstamo SolidarioCupón de pagoTGRCómo solitiarServicio de Impuestos InternospagoRegularización

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