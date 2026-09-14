Baja en consumo del vino presiona a las viñas: cerca de 2.000 hectáreas están en venta y superficie útil cae 20% en una década

La caída del consumo del vino tiene a la industria en jaque, y las viñas en Chile busca distintas formas para poder hacer frente al complicado escenario financiero.

En el país gran parte de las compañías del sector fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) han reportado una baja en sus resultados, situación que se enmarca en una caída del consumo del vino a nivel global. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el consumo de vino en Chile disminuyó 17,5% en 2025, hasta 1.560 hectolitros. En una década ha disminuido 65%, al comparar con los 2.578 hectolitros del 2015.

Con este escenario, algunas de las principales viñas del país han estado reduciendo viñedos. La consultora inmobiliaria Colliers estima que la superficie útil de viñas en Chile ha disminuido cerca de un 20% en la última década, pasando de 140 mil hectáreas, a aproximadamente 110 mil hectáreas. Varias viñas han optado por deshacerse de terrenos para poder buscar liquidez.

Según las estimaciones de Colliers, actualmente hay cerca de 2.000 hectáreas de viñedos en proceso de venta, tanto formales como informales. Los terrenos a la venta se concentran principalmente en la Región del Maule y O’higgins.

Son estas regiones precisamente las que concentran la mayor producción de vinos en Chile, con el 48% y 32% del total respectivamente. De las hectáreas viníferas en Chile, representan el 42% y 31% según la información de Odepa al 2024.

Cae superficie útil para viñas mientras cae consumo de vino MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Colliers estima que estos terrenos se venden con un valor entre $15 millones y $25 millones, dependiendo de la zona y su disponibilidad de agua.

Por este tipo de terrenos “se han visto interesadas empresas ligadas al rubro agrícola para arranque y replantación con otras especies de interés en la actualidad (cerezo en zonas tempranas hasta la temporada anterior, kiwi, paltos, cítricos, avellanos más al sur, etc.) y también empresas ligadas al rubro energético para instalación de paneles”, precisa Rodrigo Gil, gerente del área de campos agrícolas de Colliers.

Un inversionista el rubro frutícola, que ha sondeado terrenos pertenecientes a viñas, detalla que no solamente están en venta viñedos de las grandes firmas abiertas a bolsa, sino que también los hay de firmas de menor tamaño, por ejemplo, en la Región del Maule, donde existe potencial para el cultivo de kiwis.

Las viñas

De las seis firmas chilenas que reportan a la CMF, tres son las que han comunicado haber concretado o estar en proceso de venta de viñedos.

El complejo momento de las viñas debido al menor consumo de vinos. la-tercera

Uno de esos casos es Los Vascos. En la empresa el accionista mayoritario es la familia Rothschild con un 57%, seguida con un 43% por Viña Santa Rita. La empresa informó en sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre del año de una reclasificación de activos que pasaron desde “propiedades, plantas y equipo” a “no corrientes mantenidos para la venta”, producto de “de la decisión de vender determinados terrenos y construcciones de Viña Los Vascos”.

En concreto, esto implica US$ 6,8 millones, de los cuales US$6,6 millones corresponde a terrenos y US$213 mil a construcciones y obras de infraestructuras.

La firma detalló que sus ganancias cayeron 78,1% hasta los US$33 mil en el primer semestre, mientras sus ingresos cayeron 2%.

Por su parte, Viñedos Emiliana - en cuya propiedad participa Rafael Guilisasti con 48,94% y Alfonso Larraín con 12,61%, quienes tienen un pacto de actuación conjunta- reveló en sus estados financieros que los terrenos disponibles para la venta alcanzaban los $2.411 millones al primer semestre. Para diciembre del año pasado el ítem sumaba $3.331 millones.

Las viñas también se caracterizan por ofrecer servicios turísticos y gastronómicos. la-tercera

En 2025 la compañía suscribió una promesa de compraventa por el Fundo Totihue ubicado en la Provincia de Cachapoal. La materialización de la operación se programó para 2026 y 2027, y “con fecha marzo de 2026 se formalizó el contrato de compraventa correspondiente a la primera etapa”, dijo en sus estados financieros.

“Adicionalmente, durante el mismo año, se iniciaron las gestiones asociadas a la ejecución de la segunda etapa de la transacción, cuya materialización se estima dentro del presente ejercicio”, indicó la firma.

La compañía reportó, para el periodo que va de enero a junio, pérdidas por $318 millones, un resultado que se compara negativamente con las ganancias de $684 millones del mismo periodo del ejercicio previo.

Empresas activan ventas de viñas

Otra viña que también tiene terrenos en venta es Santa Rita. En diciembre del 2025, la viña controlada por el Grupo Claro comunicó vía hecho esencial que suscribió una promesa de compraventa a plazo de inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas ubicados en la comuna de Pumanque, en la Provincia de Colchagua, por un monto total de $13.000 millones más IVA, equivalentes a unos US$14,3 millones.

Dicha transacción se concretó en mayo de este año, y el terreno fue adquirido por Viña Concha y Toro. Pero no son las únicas opciones que la viña baraja, pues también mantiene en venta un campo en Los Tilos, así como otros terrenos no estratégicos.

En los primeros seis meses del año, Santa Rita registró pérdidas en los por $3.470 millones, levemente por sobre el resultado negativo de $3.393 millones obtenidos en igual período de 2025.