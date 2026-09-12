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    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    El dispositivo incorpora funciones con inteligencia artificial, para así facilitar su utilización, mejorar el rendimiento y evitar el gasto innecesario de energía. La tecnología Autoview contribuye a que no sea necesario abrirlo constantemente para ver qué hay en el interior.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Es uno de los dispositivos más destacados que Samsung presentó en su nueva edición de The Brief, evento que celebró en Ciudad de México y en el que presentó sus lanzamientos más importantes para Latinoamérica, incluido Chile.

    El Bespoke AI French Door con Autoview es un refrigerador que incorpora funciones con inteligencia artificial (IA), para así facilitar su utilización, mejorar el rendimiento y evitar el gasto innecesario de energía.

    Junto con ello, gracias a su conexión con SmartThings —la app que agrupa y controla los dispositivos Samsung— , opera de manera fluida dentro del ecosistema de la firma.

    La Tercera estuvo en México para conocer las principales características del refrigerador. Estas son las más importantes.

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Cómo es el refrigerador Bespoke AI French Door con Autoview de Samsung

    Lo primero que llama la atención del Bespoke AI French Door con Autoview es precisamente esto último, una “ventana hacia el interior” que permite ver los alimentos e insumos, sin necesidad de abrir la puerta y romper, aunque sea por unos segundos, la cadena de frío.

    La tecnología Autoview también considera que, al acercarse, el sensor de proximidad del refrigerador va subiendo gradualmente la luz interior.

    De esta manera, los usuarios pueden ver lo que tienen dentro del refrigerador sin abrir la puerta constantemente.

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Su diseño busca distribuir el espacio interior de forma práctica, así como facilitar el acceso a los alimentos. La zona de congelación, por ejemplo, incorpora cajones, para que así se pueda revisar y acceder a los productos almacenados más fácilmente.

    Las puertas del Bespoke AI French Door con Autoview giran sobre su propio eje, lo que ayuda a optimizar el espacio necesario para su apertura y permite una integración más flexible en diferentes tamaños de cocina.

    Quienes deseen abrir el refrigerador y ordenar sus alimentos más cómodamente, pueden extender por completo sus puertas, las cuales destacan por ser más delgadas que las de otros dispositivos del mercado.

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    El Bespoke AI French Door con Autoview hace y almacena hielo, y su dispensador de agua proporciona un acceso rápido y cómodo. Además, incorpora un filtro, diseñado para reducir la presencia de contaminantes y asegurar agua fresca.

    También está equipado con el Sistema All-Around Cooling de enfriamiento general, el cual hace circular aire frío por todo el refrigerador para mantener una temperatura óptima. Los sensores internos monitorean las condiciones y ajustan el flujo del aire para asegurar que cada artículo se mantenga debidamente refrigerado.

    Los estantes deslizantes se pueden ajustar de manera flexible, para así acomodar artículos más altos o voluminosos, como podrían ser una botella o una torta.

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Sus características también incluyen que, con el AI Energy Mode, reduce el consumo de energía hasta en un 15%.

    La gerente de Comunicaciones de Samsung Chile, Bernardita Orellana, comenta: “En Samsung entendemos que la innovación en refrigeración no consiste solamente en desarrollar equipos con mayor capacidad o incorporar nuevas funciones”.

    “El desafío está en utilizar la tecnología y la ingeniería para resolver situaciones reales del día a día. Es un ejemplo de cómo el diseño, la conectividad y las nuevas formas de interacción pueden trabajar juntos para ofrecer una experiencia más intuitiva”.

    Puedes conocer más sobre los productos de Samsung haciendo clic en este enlace.

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