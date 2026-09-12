SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Los autores del reciente estudio aseguran que sus hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos, capaces de potenciar la capacidad de esta proteína para proteger el cerebro.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación. Foto: referencial.

    Un equipo de científicos del Instituto Sanford Burnham Prebys de Descubrimiento Médico (Estados Unidos) asegura haber identificado una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer.

    Tanto dicha enfermedad como muchas otras formas de neurodegeneración comparten un factor común: las proteínas tau.

    Se trata de moléculas que normalmente estabilizan los filamentos de microtúbulos neuronales dentro de las redes del sistema nervioso. Sin embargo, en diagnósticos como el Alzheimer, forman nudos dañinos que interrumpen gradualmente los circuitos que deberían preservar.

    La nueva investigación, publicada en la revista Science Advances a mediados de julio, sostiene que una proteína diferente ofrece protección contra los efectos de estos bucles.

    Según los autores del estudio, sus hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos, capaces de potenciar la capacidad de esta proteína para proteger el cerebro.

    Explicaron que, normalmente, las proteínas tau no requieren este tipo de medidas de seguridad. De hecho, están presentes en el cerebro y el sistema nervioso, y ayudan a mantener la forma y la estructura de las conexiones neuronales.

    No obstante, en ciertas afecciones médicas, incluido el Alzheimer, las proteínas tau se agrupan dentro de las células nerviosas, formando lo que se conoce como ovillos de tau.

    Estos ovillos tóxicos están relacionados con el deterioro cognitivo y la muerte de las células nerviosas en enfermedades conocidas como tauopatías.

    El nuevo estudio se centró en la capacidad protectora de una proteína denominada receptor relacionado con la clasificación con repeticiones de tipo A (SORLA).

    Uno de los autores de la investigación, el Dr. Timothy Huang, declaró: “En los últimos 15 o 20 años, nuestro laboratorio y otros grupos han aportado numerosos datos que demuestran que SORLA puede suprimir una de las características distintivas de la enfermedad de Alzheimer: la generación y acumulación de beta-amiloide”.

    “Sin embargo, se sabía muy poco sobre si SORLA afectaba a los ovillos de tau, que representan la otra cara de la moneda en la enfermedad de Alzheimer”, agregó el académico del Centro de Enfermedades Neurológicas de Sanford Burnham Prebys.

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación. Foto: referencial.

    Qué se sabe de la proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer

    Los científicos explicaron que, para desarrollar su investigación, cruzaron ratones que producen proteína SORLA adicional con ratones que desarrollan ovillos de tau, atrofia cerebral y déficits cognitivos.

    Ese nuevo modelo de ratón permitió realizar experimentos para determinar los efectos de SORLA sobre la acumulación de proteína tau y los daños resultantes.

    Al analizar los resultados, vieron que un exceso de proteína SORLA protegió contra diversos procesos biológicos relacionados con la formación de ovillos de tau y la progresión de la neurodegeneración.

    Aquello incluyó la reducción de la adición excesiva de grupos fosfato a la proteína tau —conocida como hiperfosforilación— y la capacidad de la proteína tau deformada para actuar como “semillas” que atraen más tau y forman cúmulos.

    La protección también se extendió a la preservación de las sinapsis en la unión entre neuronas y a la capacidad del cerebro para ajustar estos puntos de conexión, lo que se denomina plasticidad sináptica.

    La autora principal del estudio, la Dra. Huijie Huang, explicó: “Al aumentar la expresión de SORLA, se pueden suprimir los efectos negativos que se observan en las tauopatías”.

    “Observamos una menor atrofia cerebral y una menor acumulación de tau, lo cual fue muy alentador”.

    Dado que algunas personas presentan mutaciones que inactivan el gen que codifica la proteína SORLA, Sorl1, los científicos quisieron comparar el efecto de tener un exceso de SORLA con el de su ausencia total.

    Los ensayos con ratones modificados genéticamente para carecer de Sorl1 mostraron que “la falta de SORLA exacerbó los efectos nocivos observados en las tauopatías”, afirmó Timothy Huang.

    Para determinar cómo el exceso o la ausencia de SORLA mejoraban o agravaban las enfermedades con ovillos de tau, utilizaron una combinación de técnicas de secuenciación para registrar los niveles de todas las proteínas y la expresión génica en cada célula, así como para mapear la relación espacial del ARN y las proteínas en el tejido cerebral.

    El equipo espera que sus próximos estudios revelen más información sobre la capacidad de SORLA para proteger contra los efectos tóxicos de los ovillos de tau.

    Junto con ello, espera que aporten más información para desarrollar nuevos tratamientos o reutilizar las terapias existentes, para así beneficiar a los pacientes que sufren de Alzheimer y otros trastornos de demencia relacionados con la proteína tau.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludAlzheimerEnfermedad de AlzheimerDemenciaCerebroProteína tauProteínas tauProteínasSORLAProteína SORLALa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump pide a Zelensky no agredir refinerías rusas: “que ataque objetivos, pero no combustible”

    Aeródromo Balmaceda será el primero de Chile con sistema ILS categoría II tras inversión de más de $34 mil millones

    Detienen a hombre acusado de faenar un perro en la vía pública de La Pintana

    Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas

    Prisión preventiva para otros cuatro imputados por secuestros extorsivos: siete quedan con la máxima cautelar

    Gobierno reporta haber superado los $46 mil millones en Bonos de Recuperación y llega a 58 mil hogares afectados

    Lo más leído

    1.
    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    2.
    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    3.
    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    4.
    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    5.
    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Aeródromo Balmaceda será el primero de Chile con sistema ILS categoría II tras inversión de más de $34 mil millones
    Chile

    Aeródromo Balmaceda será el primero de Chile con sistema ILS categoría II tras inversión de más de $34 mil millones

    Detienen a hombre acusado de faenar un perro en la vía pública de La Pintana

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Marcel valora reforma al mercado de capitales, pero matiza la pecera de Quiroz: “El agua bajó, pero con la reforma previsional eso se va a ir rellenando”
    Negocios

    Marcel valora reforma al mercado de capitales, pero matiza la pecera de Quiroz: “El agua bajó, pero con la reforma previsional eso se va a ir rellenando”

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%

    El “Island Valley” de Brasil: Por qué las startups chilenas deberían poner sus ojos en Florianópolis

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio
    Tendencias

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Con un error de Vozinha: revisa el gol con el que Deportes Concepción sorprende a Colo Colo en el Monumental
    El Deportivo

    Con un error de Vozinha: revisa el gol con el que Deportes Concepción sorprende a Colo Colo en el Monumental

    En vivo: el líder Colo Colo recibe a Deportes Concepción para dar un nuevo paso hacia el título de la Liga de Primera

    Reñida pelea por ser el Chile 2: la U golea en La Serena y no se despega de la UC

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París
    Cultura y entretención

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Trump pide a Zelensky no agredir refinerías rusas: “que ataque objetivos, pero no combustible”
    Mundo

    Trump pide a Zelensky no agredir refinerías rusas: “que ataque objetivos, pero no combustible”

    Papa León recuerda a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas

    Ofensiva hutí en Yemen deja 500 bajas, 1.500 heridos y profundiza crisis de desplazados

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”