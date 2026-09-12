Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación. Foto: referencial.

Un equipo de científicos del Instituto Sanford Burnham Prebys de Descubrimiento Médico (Estados Unidos) asegura haber identificado una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer.

Tanto dicha enfermedad como muchas otras formas de neurodegeneración comparten un factor común: las proteínas tau.

Se trata de moléculas que normalmente estabilizan los filamentos de microtúbulos neuronales dentro de las redes del sistema nervioso. Sin embargo, en diagnósticos como el Alzheimer, forman nudos dañinos que interrumpen gradualmente los circuitos que deberían preservar.

La nueva investigación, publicada en la revista Science Advances a mediados de julio, sostiene que una proteína diferente ofrece protección contra los efectos de estos bucles.

Según los autores del estudio, sus hallazgos podrían contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos, capaces de potenciar la capacidad de esta proteína para proteger el cerebro .

Explicaron que, normalmente, las proteínas tau no requieren este tipo de medidas de seguridad. De hecho, están presentes en el cerebro y el sistema nervioso, y ayudan a mantener la forma y la estructura de las conexiones neuronales.

No obstante, en ciertas afecciones médicas, incluido el Alzheimer, las proteínas tau se agrupan dentro de las células nerviosas, formando lo que se conoce como ovillos de tau.

Estos ovillos tóxicos están relacionados con el deterioro cognitivo y la muerte de las células nerviosas en enfermedades conocidas como tauopatías.

El nuevo estudio se centró en la capacidad protectora de una proteína denominada receptor relacionado con la clasificación con repeticiones de tipo A (SORLA) .

Uno de los autores de la investigación, el Dr. Timothy Huang, declaró: “En los últimos 15 o 20 años, nuestro laboratorio y otros grupos han aportado numerosos datos que demuestran que SORLA puede suprimir una de las características distintivas de la enfermedad de Alzheimer: la generación y acumulación de beta-amiloide”.

“Sin embargo, se sabía muy poco sobre si SORLA afectaba a los ovillos de tau, que representan la otra cara de la moneda en la enfermedad de Alzheimer”, agregó el académico del Centro de Enfermedades Neurológicas de Sanford Burnham Prebys.

Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación. Foto: referencial.

Qué se sabe de la proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer

Los científicos explicaron que, para desarrollar su investigación, cruzaron ratones que producen proteína SORLA adicional con ratones que desarrollan ovillos de tau, atrofia cerebral y déficits cognitivos.

Ese nuevo modelo de ratón permitió realizar experimentos para determinar los efectos de SORLA sobre la acumulación de proteína tau y los daños resultantes.

Al analizar los resultados, vieron que un exceso de proteína SORLA protegió contra diversos procesos biológicos relacionados con la formación de ovillos de tau y la progresión de la neurodegeneración .

Aquello incluyó la reducción de la adición excesiva de grupos fosfato a la proteína tau —conocida como hiperfosforilación— y la capacidad de la proteína tau deformada para actuar como “semillas” que atraen más tau y forman cúmulos.

La protección también se extendió a la preservación de las sinapsis en la unión entre neuronas y a la capacidad del cerebro para ajustar estos puntos de conexión, lo que se denomina plasticidad sináptica.

La autora principal del estudio, la Dra. Huijie Huang, explicó: “Al aumentar la expresión de SORLA, se pueden suprimir los efectos negativos que se observan en las tauopatías” .

“Observamos una menor atrofia cerebral y una menor acumulación de tau, lo cual fue muy alentador”.

Dado que algunas personas presentan mutaciones que inactivan el gen que codifica la proteína SORLA, Sorl1, los científicos quisieron comparar el efecto de tener un exceso de SORLA con el de su ausencia total.

Los ensayos con ratones modificados genéticamente para carecer de Sorl1 mostraron que “la falta de SORLA exacerbó los efectos nocivos observados en las tauopatías” , afirmó Timothy Huang.

Para determinar cómo el exceso o la ausencia de SORLA mejoraban o agravaban las enfermedades con ovillos de tau, utilizaron una combinación de técnicas de secuenciación para registrar los niveles de todas las proteínas y la expresión génica en cada célula, así como para mapear la relación espacial del ARN y las proteínas en el tejido cerebral.

El equipo espera que sus próximos estudios revelen más información sobre la capacidad de SORLA para proteger contra los efectos tóxicos de los ovillos de tau.

Junto con ello, espera que aporten más información para desarrollar nuevos tratamientos o reutilizar las terapias existentes, para así beneficiar a los pacientes que sufren de Alzheimer y otros trastornos de demencia relacionados con la proteína tau.