Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League. Foto referencial de redes sociales @liverpoolfc

Este fin de semana avanzan los partidos de la Premier League, donde Liverpool recibe a Fulham en el marco de la Fecha 4.

Los Reds vienen de alzarse por 2-0 ante Ipswich Town, mientras que su rival arrastra una caída por 2-3 ante Crystal Palace en la jornada anterior.

Cuándo juega Liverpool vs. Fulham

El partido de Liverpool vs. Fulham es este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Fulham

El partido de Liverpool vs. Fulham se transmite en la plataforma Disney+, en el apartado de ESPN del Plan Premium.