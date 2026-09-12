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    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League

    Los clubes se miden en Anfield por la cuarta fecha de la liga inglesa.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League. Foto referencial de redes sociales @liverpoolfc ANDREW POWELL

    Este fin de semana avanzan los partidos de la Premier League, donde Liverpool recibe a Fulham en el marco de la Fecha 4.

    Los Reds vienen de alzarse por 2-0 ante Ipswich Town, mientras que su rival arrastra una caída por 2-3 ante Crystal Palace en la jornada anterior.

    Cuándo juega Liverpool vs. Fulham

    El partido de Liverpool vs. Fulham es este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana en Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

    Dónde ver a Liverpool vs. Fulham

    El partido de Liverpool vs. Fulham se transmite en la plataforma Disney+, en el apartado de ESPN del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueLiverpoolFulhamLiverpool vs FulhamLiverpool - FulhamDónde verVer en vivover onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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