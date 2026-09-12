Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League
Los clubes se miden en Anfield por la cuarta fecha de la liga inglesa.
Este fin de semana avanzan los partidos de la Premier League, donde Liverpool recibe a Fulham en el marco de la Fecha 4.
Los Reds vienen de alzarse por 2-0 ante Ipswich Town, mientras que su rival arrastra una caída por 2-3 ante Crystal Palace en la jornada anterior.
Cuándo juega Liverpool vs. Fulham
El partido de Liverpool vs. Fulham es este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de la mañana en Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Fulham
El partido de Liverpool vs. Fulham se transmite en la plataforma Disney+, en el apartado de ESPN del Plan Premium.
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