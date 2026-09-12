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    El retiro del fútbol se toma la cabeza de Gary Medel: el complejo futuro del Pitbull en la UC

    Desgarros, contracturas y tendinopatías son algunas de las lesiones que han afectado al defensa tanto física como mentalmente. “A fin de año veré si sigo o si hago otras cosas”, advirtió el referente de Universidad Católica y la Generación Dorada. Su contrato termina a fin de año y, por ahora, Cruzados no tiene intención de renovarlo.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Gary Medel evalúa retirarse del fútbol a fin de año. Foto: Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Gary Medel enfrenta un momento crucial en su carrera. El histórico emblema de la selección chilena y la Generación Dorada evalúa el retiro tras las constantes lesiones que ha sufrido esta temporada en Universidad Católica. Una espiral negativa que lo ha golpeado fuertemente. Y no solo en lo físico, sino también en el aspecto sicológico. A sus 39 años, el Pitbull medita con seriedad dejar el fútbol profesional al término de esta campaña.

    El defensa ha disputado apenas 188 minutos desde aquel desgarro que padeció el 7 de abril ante Boca Juniors, en el debut cruzado en la Copa Libertadores. Es decir, ha jugado solo dos partidos completos en los últimos cinco meses, prácticamente. Para colmo, cuando parecía que por fin superaba sus dolencias, quedó descartado ante O’Higgins por una contractura de isquiotibiales y luego, ante Everton, por una tendinopatía aquiliana.

    Si a lo anterior se le suman los líos personales que lo aquejan, el escenario es aún más complejo para el central formado en San Carlos de Apoquindo. De hecho, él mismo lo reconoció esta semana. “He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas, complicado también de la cabeza, con problemas familiares”, dijo.

    Anteriormente incluso fue más explícito, en el podcast de la UC “Suenan los bombos”, que conduce Roberto Gutiérrez. “Lo que viene a futuro no sé. El fútbol cambia de un momento a otro. Tengo contrato hasta fin de año, después veremos si es que sigo, me retiro o hago otras cosas”, lanzó, a mediados de julio, justo después del histórico triunfo cruzado en La Bombonera, del que no pudo ser parte.

    “Vivo el día a día. Estoy pensando en recuperarme físicamente. Me jugó en contra el tema mental, porque a mí me gusta competir mucho, me gusta estar con mis compañeros en el día a día, disfrutar el momento. Entonces lo estoy sufriendo bastante, no me gusta estar fuera. Esta es primera vez que me lesiono dos o tres veces seguidas. Estoy en esa etapa de recuperación, de estar bien mental y sicológicamente. Lo físico se recupera rápido si uno está entrenando, pero lo mental es más complicado. Estaba sufriendo con las lesiones. Es difícil. No es fácil estar en esa cabeza”, profundizó.

    La situación para Medel cambió de la noche a la mañana. En las primeras fechas fue titular y jugó casi todos los minutos. “Venía súper bien física y mentalmente, me dieron descanso y ahí me lesioné entrenando solo en Católica. Después viene la Libertadores. Quiero apurar la lesión y me desgarro de nuevo, a los cinco minutos del partido con Boca. Luego pasó lo mismo con el siguiente desgarro”, detalló.

    En la misma semana en la que Mauricio Isla anunció su retiro, Medel analiza una si tomar o no una decisión similar sobre su futuro. Para el partido de hoy ante Palestino, en La Cisterna, otra vez no será considerado. “Estamos tratando de que se ponga de la mejor manera posible. Tuvo algunos inconvenientes físicos, algunos otros más personales. Está empezando a incorporarse a los entrenamientos y eso nos pone muy contentos. Ojalá que sea lo antes posible, pero si va a estar, que esté 10 puntos. No queremos que Gary, por querer estar antes, se apure y le pase algo. Que se ponga 10 puntos y ahí vamos a meterlo de nuevo en la cancha”, explicó el técnico Daniel Garnero.

    En Cruzados están atentos al presente del Pitbull. Es uno de los sueldos más altos ($ 50 millones mensuales) y el jugador más veterano de un plantel que será reestructurado, tras la salida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva. Su contrato termina en diciembre y, por ahora, en el directorio no existe la intención de renovarlo.

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