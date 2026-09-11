Canal 13 más que duplica sus pérdidas el primer semestre, pese a aumento en los ingresos

Canal 13 empeoró sus resultados en los primeros seis meses del año. Según dio a conocer la estación televisiva, perteneciente a Andrónico Luksic, en el primer semestre tuvo pérdidas por $7.364 millones frente al saldo negativo de $3.091 millones registrado en igual periodo de 2025.

Esto pese a que en en el primer semestre sus ingresos anotaron un alza interanual de 3,3% a $38.389 millones. En un comunicado la empresa destacó que dicho incremento se dio en un contexto donde la industria muestra una caída en sus ingresos publicitarios de un 6,7%.

Asimismo señaló que las pérdidas del periodo se explicaron, en parte, por un aumento de costos de 17,33%, los que ascendieron a $36.996 millones.

En cuanto a audiencias, Canal 13 dijo que llegó el primer semestre a más de 15 millones de personas a través de su señal principal.

Para el resto del 2026, la estación televisiva indicó que proyecta un trimestre enfocado en la producción propia de nuevos contenidos que logren un crecimiento de audiencias a través de una parrilla vertical.