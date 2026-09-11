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    Brilla en Europa: Martina Weil logra su mejor tiempo de la temporada y avanza a la final en Budapest

    La velocista nacional se estrenó en el naciente World Athletics Ultimate Championship, ocupando el cuarto lugar en su heat, lo que le permitió llegar a la definición de este sábado.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Martina Weil logró su mejor actuación de la temporada en Budapest. Foto: Panam Sports.

    Martina Weil se estrenó en el naciente World Athletics Ultimate Championship Budapest 2026, un inédito y millonario torneo planetario que fue creado para reunir a los principales exponentes del mundo en disciplinas de velocidad, saltos y lanzamientos. Y lo hizo nada menos que con su mejor marca de la temporada.

    La velocista nacional alcanzó un tiempo de 50″32, lo mejor de este año para ella, lo que le permitió salir cuarta en su heat y avanzar a la final de los 400 metros, que se disputará este sábado, a partir de las 13.08, hora chilena.

    La actual campeona panamericana se mostró emocionada por el logro. “Es como todo lo contrario de lo que fue Japón el año pasado, como... Corrí una de mis mejores marcas del año pasado para Japón y no fue suficiente, y ahora siento que realmente fue mi mejor carrera de la temporada. No es un tiempo extraordinario, ni mucho menos, pero las condiciones están un poco complicadas. Pero fue suficiente”, expresó a Panam Sports.

    “Y eso era lo que necesitaba, necesitaba quedar dentro de las primeras cuatro. Y, o sea, cuando mi manager me mandó y me explicó cómo era la clasificación, yo le dije... Yo puedo, yo me la puedo. Así que, muy contenta, muy, muy contenta”, reveló.

    Asimismo, destacó la calidad de las competidoras. “Lo que me pasó ayer cuando vi las semifinales fue como... Uy, que está dura la segunda semifinal. O sea, al final, top 16 del ranking. Es gente de muy alto nivel. Así que, muy, muy feliz de poder haber logrado la carrera que logré hoy y haber ejecutado el plan que teníamos con mis entrenadores”, señaló.

    Dedicatorias

    También destacó la preparación que tuvo y agradeció a su cuerpo técnico: “Saben que mi tolerancia a la frustración, como la de muchos atletas, no es la mejor. Y siento que me han mantenido tranquila durante la temporada. Y siempre creyendo en que puedo mejorar. Es gracias a ellos. Así que, dedicado a Kevin y a Joe”.

    “Primera vez en el año que me pongo el uniforme (de Chile). Lo echaba de menos. De aquí, directo a Argentina. A los Juegos Sudamericanos, que es un poquito más cerca. Así que, ojalá los vea más allá”, sostuvo, junto con admitir un poco de nostalgia por la distancia: “Me ha dado mucha pena estar tan lejos de casa toda esta temporada. Pero ya muy contenta de que me toque volver”.

    Más sobre:World Athletics Ultimate ChampionshipMartina WeilAtletismoBudapest

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