Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano

La Casa Real de Noruega ha informado que Astrid de Noruega, hermana mayor del recién fallecido rey Harald V y tía del actual monarca, Haakon VIII, ha muerto este viernes a los 94 años.

“La princesa Astrid siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso”, ha señalado el rey Haakon en un comunicado difundido por la Casa Real noruega.

El monarca escandinavo ha afirmado que Astrid “representó a la Casa Real con calidez y dedicación”. “A los 22 años, tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Martha”, ha recordado.

Asimismo, ha señalado que fue “un gran apoyo” para el recién fallecido rey Harald V y “para el resto de la familia”. “Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid”, ha dicho.

La Casa Real noruega ha informado de que las banderas ondearán este viernes a media asta en el balcón del palacio y el día del funeral de la “tía” Astrid, que precisamente participó en el último adiós a su hermano, Harald V, este miércoles.