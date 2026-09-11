Kaiser cuestiona “falta” de identificación de osamentas de potenciales detenidos desaparecidos y pide al gobierno dar urgencia a su proyecto

Este viernes, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, junto a la directiva nacional y parlamentarios de su colectividad, cuestionó la “falta” de identificación de osamentas que podrían corresponder a detenidos desaparecidos.

En ese contexto, emplazó al Congreso y al Ejecutivo a impulsar cambios que permitan al Servicio Médico Legal (SML) actuar de oficio.

“Este día 11 de septiembre, donde algunos celebran, otros conmemoran, muchos lamentan lo que sucedió hace 53 años atrás, es bueno que nos pongamos de acuerdo por lo menos en ciertos mínimos civilizatorios”, partió señalando el exdiputado y excandidato presidencial, en el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Chile.

En esa línea, agregó: “Uno de esos mínimos civilizatorios debiese ser la renuncia de todas las fuerzas políticas al uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos. Eso lamentablemente hasta el momento no se ha producido. Pero otra de las cosas donde debiésemos avanzar es en un tema que es conocido hace mucho tiempo y donde la clase política, por alguna razón muy extraña, no ha querido hacerse cargo, y es el hecho de que aquí en el Servicio Médico Legal se encuentran 1.244 protocolos de osamentas potencialmente detenidos desaparecidos”.

“El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su momento, en su memoria del 2023, estableció que el programa de búsqueda tenía que iniciarse con la identificación de estas osamentas. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Nada, absolutamente nada”, lanzó.

Dicho esto, recordó su iniciativa legislativa en esta materia: “Yo presenté hace dos años atrás un proyecto de ley que avanzó hasta el Senado que permite al Servicio Médico Legal identificar de oficio. ¿Por qué? Porque resulta que esto no es culpa del Servicio Médico Legal, esto es culpa de los tribunales, esto es culpa de la Fiscalía, esto es culpa de los jueces instructores, que nunca dieron orden de identificar los restos y, por lo tanto, no se han entregado a sus familias”.

Posteriormente, hizo un llamado a la senadora Fabiola Campillai para que, en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ponga en tabla su proyecto.

En tanto, al gobierno lo emplazó a “hacer lo que no hizo el Ejecutivo pasado, que es darle urgencia al proyecto de ley que permite identificar los detenidos desaparecidos que están en manos del Estado hace más de 20 años”.