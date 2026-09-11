Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?
El programa del Minvu entregará una tarjeta digital dirigida a la compra de materiales para reparaciones.
Ya se encuentra disponible el proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales, nuevo beneficio anunciado desde el gobierno que financia reparaciones en la vivienda.
El programa se encuentra dirigido a jefas de hogar y se traduce en un apoyo económico de hasta $1,6 millones aproximadamente, a facilitar a través de una tarjeta digital para la compra de materiales.
Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales
La postulación al programa Tarjeta Banco de Materiales se realiza en línea a través del sitio minvu.cl, la que comenzó el 10 de septiembre y se extenderá hasta el próximo viernes 9 de octubre.
Entre las mejoras a realizar se encuentran las siguientes alternativas:
- Reparación de techumbre con un monto de 25 UF ($1.022.000 aprox.)
- Reparación de baño con un monto de 15 UF ($613.000 aprox.)
- Cercos y rejas con un monto de hasta 40 UF ($1.635.000 aprox.)
Para postular al beneficio se debe cumplir con estos requisitos:
- Ser jefa de hogar y tener 18 años o más.
- Tener grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).
- Encontrarse entre el 70% y el 100% de calificación socioeconómica del RSH.
- Habitar la vivienda a mejorar.
- Contar con un ahorro mínimo exigido según el tipo de obra, entre 1 y 2 UF.
- Contar con ClaveÚnica activa.
Además, la vivienda que se desea reparar debe cumplir con:
- Debe ser casa, no departamento en condominio.
- Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.
- Estar ubicada en una localidad urbana de más de cinco mil habitantes.
- Tener al menos 5 años de antigüedad.
- La dirección debe corresponder a lo registrado en el RSH.
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