Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos? Foto referencial de archivo

Ya se encuentra disponible el proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales, nuevo beneficio anunciado desde el gobierno que financia reparaciones en la vivienda.

El programa se encuentra dirigido a jefas de hogar y se traduce en un apoyo económico de hasta $1,6 millones aproximadamente, a facilitar a través de una tarjeta digital para la compra de materiales.

Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales

La postulación al programa Tarjeta Banco de Materiales se realiza en línea a través del sitio minvu.cl, la que comenzó el 10 de septiembre y se extenderá hasta el próximo viernes 9 de octubre .

Entre las mejoras a realizar se encuentran las siguientes alternativas:

Reparación de techumbre con un monto de 25 UF ($1.022.000 aprox.)

Reparación de baño con un monto de 15 UF ($613.000 aprox.)

Cercos y rejas con un monto de hasta 40 UF ($1.635.000 aprox.)

Para postular al beneficio se debe cumplir con estos requisitos:

Ser jefa de hogar y tener 18 años o más.

Tener grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

Encontrarse entre el 70% y el 100% de calificación socioeconómica del RSH.

Habitar la vivienda a mejorar.

Contar con un ahorro mínimo exigido según el tipo de obra, entre 1 y 2 UF.

Contar con ClaveÚnica activa.

Además, la vivienda que se desea reparar debe cumplir con:

Debe ser casa, no departamento en condominio.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.

Estar ubicada en una localidad urbana de más de cinco mil habitantes.

Tener al menos 5 años de antigüedad.

La dirección debe corresponder a lo registrado en el RSH.