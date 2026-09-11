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    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    El programa del Minvu entregará una tarjeta digital dirigida a la compra de materiales para reparaciones.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos? Foto referencial de archivo

    Ya se encuentra disponible el proceso de postulación a la Tarjeta Banco de Materiales, nuevo beneficio anunciado desde el gobierno que financia reparaciones en la vivienda.

    El programa se encuentra dirigido a jefas de hogar y se traduce en un apoyo económico de hasta $1,6 millones aproximadamente, a facilitar a través de una tarjeta digital para la compra de materiales.

    Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales

    La postulación al programa Tarjeta Banco de Materiales se realiza en línea a través del sitio minvu.cl, la que comenzó el 10 de septiembre y se extenderá hasta el próximo viernes 9 de octubre.

    Entre las mejoras a realizar se encuentran las siguientes alternativas:

    • Reparación de techumbre con un monto de 25 UF ($1.022.000 aprox.)
    • Reparación de baño con un monto de 15 UF ($613.000 aprox.)
    • Cercos y rejas con un monto de hasta 40 UF ($1.635.000 aprox.)

    Para postular al beneficio se debe cumplir con estos requisitos:

    • Ser jefa de hogar y tener 18 años o más.
    • Tener grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).
    • Encontrarse entre el 70% y el 100% de calificación socioeconómica del RSH.
    • Habitar la vivienda a mejorar.
    • Contar con un ahorro mínimo exigido según el tipo de obra, entre 1 y 2 UF.
    • Contar con ClaveÚnica activa.

    Además, la vivienda que se desea reparar debe cumplir con:

    • Debe ser casa, no departamento en condominio.
    • Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.
    • Estar ubicada en una localidad urbana de más de cinco mil habitantes.
    • Tener al menos 5 años de antigüedad.
    • La dirección debe corresponder a lo registrado en el RSH.
    Más sobre:ViviendaMinvuBeneficiosPostulaciónGift cardTarjetaTarjeta MinvuGift card MinvuTarjeta Banco de MaterialesBanco de MaterialesPostularJefas de HogarRequisitos

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