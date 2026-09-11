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    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open

    La bielorrusa buscará su tercer título consecutivo en Nueva York ante la kazaja, quien ya aseguró el número uno del ranking mundial desde el próximo lunes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La revancha de Australia: Sabalenka y Rybakina se vuelven a encontrar en una final de Grand Slam y van por el US Open.

    Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) y Elena Rybakina (2°) disputarán este sábado la final femenina del US Open.

    Rybakina, más allá del resultado en la definición, aseguró su ascenso al primer lugar de la clasificación mundial a partir del próximo lunes. La kazaja desplazará a Sabalenka, quien llevaba casi dos años como líder del ranking.

    La bielorrusa llegó a la definición tras derrotar a la estadounidense Jessica Pegula (3°) por 7-5 y 6-2 en la semifinal. Sabalenka resolvió el encuentro en dos sets y volvió a instalarse en la final del último Grand Slam de la temporada. Buscará conseguir su tercer título consecutivo en Nueva York.

    Rybakina eliminó a la también estadounidense Coco Gauff (4°) por 3-6, 6-4 y 6-4. La kazaja perdió el primer set, pero remontó el partido.

    Sabalenka y Rybakina.

    La final tendrá además el antecedente de que ambas se han enfrentado 17 veces en el circuito. Sabalenka domina el historial con 10 victorias, mientras que Rybakina suma siete. El último enfrentamiento entre ambas en una final de Grand Slam se produjo este año, en el Australian Open. Ahí Rybakina se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4. También se enfrentaron en la definición del Abierto de Australia 2023, donde ganó Sabalenka.

    Ahora se reencuentran en Nueva York. Sabalenka, además del tricampeonato en Estados Unidos, buscará su quinto Grand Slam. Suma sus títulos de Australia 2023 y 2024. En caso de ganar, además, se convertirá en la primera tenista desde Serena Williams en ganar tres ediciones consecutivas del US Open. La norteamericana consiguió esa marca entre 2012 y 2014.

    Rybakina, por su lado, va por su tercer trofeo grande. Además del certamen oceánico que ganó este año, tiene Wimbledon 2022 en su palmarés. “Es una final y siento que da igual quién esté al otro lado. Solo quieres ganar y dar lo mejor de ti. Es genial jugar contra alguien que te empuja hasta el límite”, dijo Rybakina después de vencer a Gauff.

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