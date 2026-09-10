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    Culto

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión

    La institución confirmó el fin del periodo de la primera mujer en liderar el MNBA tras el retorno a la democracia. Su salida se concretará el 14 de septiembre para dar paso a un concurso público.

    Por 
    Equipo de Culto
    03/09/2025 - VARINIA BRODSKY - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Esta tarde, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) confirmó que la gestión de su actual directora Varinia Brodsky Zimmermann, llega a su fin.

    De acuerdo a información confirmada por el sitio El Mostrador, Brodsky dejará el cargo en los próximos días. “A partir del 14 de septiembre de 2026 finaliza su periodo como directora del Museo Nacional de Bellas Artes Varinia Brodsky Zimmermann, luego de haber ejercido el cargo durante tres años. De acuerdo a los lineamientos actuales del Gobierno, toda renovación de cargos se debe realizar a través de concurso público”, se indicó desde la entidad. La noticia se da a conocer en el mes aniversario del Museo.

    Varinia Brodsky asumió la dirección del principal museo de arte del país en 2023, sucediendo al arquitecto Fernando Pérez Oyarzún (quien ocupó el puesto entre 2019 y 2023). Hasta ese momento, Brodsky se desempeñaba como coordinadora artística de la institución (desde mayo del 2022). Desde el 13 de septiembre de 2023, fue oficialmente la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, siendo la primera mujer que ocupó el puesto tras el retorno de la democracia.

    Entre sus últimas actividades públicas estará la inauguración de la exposición Luis Vargas Rosas. Un museo al ritmo de lo contemporáneo (1946 - 1970), este mismo jueves 10 a contar de las 18.00 horas.

    En su gestión, destacan las exposiciones permanentes como Roberto Matta. Abrir la mirada, que puso a disposición del público obras del célebre artista pertenecientes al catálogo del Museo. Asimismo, la muestra 145 años: Historias de una Colección -que exhibe más de 300 obras equivalente al 5% del acervo total del MNBA-, ha convocado a más de 600 mil personas a lo largo de un año de exhibición.

    Más sobre:ArteMuseo Nacional de Bellas ArtesVarinia BrodskyArte Culto

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