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    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    El grupo registró ganancias en el segundo trimestre del año por $131.285 millones, en línea con lo reportado en el mismo periodo del año anterior.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Archivo: Junta de Accionistas de Quiñenco; en la imagen Andronico Luksic Lederer con Macario Valdes. Andres Perez

    Quiñenco del grupo Luksic registró ganancias en el segundo trimestre similares a las que reportó en el mismo periodo del año anterior.

    Según informó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el holding registró utilidades por $131.285 millones, similar a los $131.254 millones que informó en el mismo periodo del año pasado.

    Por el lado de los ingresos, Quiñenco reportó $1.746.209 millones, una subida de 30,63% versus el segundo trimestre del año pasado.

    Mientras que en el primer semestre, las ganancias llegaron a $331.352 millones, un retroceso de un 1,7% a las reportadas en el mismo periodo de 2025.

    Sobre el ejercicio durante la primera mitad del año, la firma comentó el desempeño de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) a raíz del menor desempeño de la naviera alemana Hapag-Lloyd, donde la firma es parte del grupo controlador.

    Vapores informó pérdidas por US$132,6 millones, en un contexto de mayores costos operacionales asociados a las disrupciones derivadas del conflicto en el Medio Oriente”, comentó la firma.

    Otras de las firmas que destacaron por un menor desempeño fueron: “CCU que reportó una utilidad de $33.143 millones, un 28,8% inferior al año pasado, mientras que SM SAAM disminuyó su ganancia neta un 5,9%, alcanzando los US$37,7 millones de utilidad el primer semestre de 2026″.

    “Lo anterior se vio compensado por la mejora en los resultados de otras inversiones permanentes de Quiñenco y por su desempeño a nivel corporativo, principalmente por la venta de 2,2 millones de acciones de Nexans en febrero y por la reclasificación como activo financiero del remanente de participación en esa compañía, equivalente a un 4,1%”, comentó.

    Por su parte, Banco de Chile informó una ganancia neta de $659.195 millones, esto es un 4,0% superior a igual periodo de 2025. Mientras que Enex contribuyó con $77.671 millones a los resultados del holding, un aporte superior a los $24.408 millones (+218,22%) del primer semestre de 2025.

    El gerente general de Quiñenco, Macario Valdés, afirmó en un comunicado que “en un contexto desafiante, hemos registrado un desempeño positivo y resiliente, que se sustenta en la diversificación de nuestro portafolio de inversiones. Esa solidez es la que hoy nos impulsa a seguir prospectando oportunidades tanto en Chile como en el extranjero”.

    Más sobre:Resultados de EmpresasQuiñencoGrupo LuksicNavieraVapores

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