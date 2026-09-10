A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming
Los clubes se miden este jueves en el Old Trafford por la Champions League.
Este jueves el Manchester United se mide contra Sabah, en el marco de los partidos iniciales de la Champions League.
Los ingleses juegan de local y reciben al cuadro de Azerbaiyán por la Fecha 1 de la competencia europea.
Cuándo juega Manchester United vs. Sabah
El partido del Manchester United contra Sabah es este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester United vs. Sabah
El partido del Manchster United contra Sabah se transmite en el canal ESPN5.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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