A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @manutd

Este jueves el Manchester United se mide contra Sabah, en el marco de los partidos iniciales de la Champions League.

Los ingleses juegan de local y reciben al cuadro de Azerbaiyán por la Fecha 1 de la competencia europea.

Cuándo juega Manchester United vs. Sabah

El partido del Manchester United contra Sabah es este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester United vs. Sabah

El partido del Manchster United contra Sabah se transmite en el canal ESPN5 .

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