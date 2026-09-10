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    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    Los clubes se miden este jueves en el Old Trafford por la Champions League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @manutd

    Este jueves el Manchester United se mide contra Sabah, en el marco de los partidos iniciales de la Champions League.

    Los ingleses juegan de local y reciben al cuadro de Azerbaiyán por la Fecha 1 de la competencia europea.

    Cuándo juega Manchester United vs. Sabah

    El partido del Manchester United contra Sabah es este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.

    Dónde ver a Manchester United vs. Sabah

    El partido del Manchster United contra Sabah se transmite en el canal ESPN5.

    La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueManchester UnitedSabahManchester United - SabahManchester United vs SabahDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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