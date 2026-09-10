Dónde y a qué hora ver a PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk en TV en streaming. Foto referencial de redes sociales @psv

Este jueves finalizan los partidos iniciales de la Champions League y el PSV Eindhoven de Países Bajos se enfrenta a Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Los equipos juegan en el marco de la Fecha 1 de la máxima liga europea con el club de la Eredivisie como local.

Cuándo juega PSV vs. Shakhtar Donetsk

El partido del PSV Eindhoven contra Shakhtar Donetsk es este jueves 10 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Philips Stadion de Países Bajos.

Dónde ver a PSV vs. Shakhtar Donetsk

El partido del PSV Eindhoven contra Shakhtar Donetsk se transmite en el canal ESPN5 .

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