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    Comenzó la purga Suprema: pleno abre los fuegos en deliberación para remover jueces y Chevesich comunicará el veredicto

    Los supremos partieron el debate y ya han tomado acuerdo en el caso de los primeros magistrados. La jornada volvió a tensionarse luego de que el TC notificara que el cuaderno de remoción del juez Daniel Urrutia, por el momento, quedaba suspendido a la espera de resolverse la admisibilidad de su requerimiento. Su proceso, y el de otros nueve judiciales, quedaron congelados por decisión de la magistratura constitucional.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    El plan original era que el pleno para deliberar la eventual remoción de 52 jueces que cometieron faltas a la probidad por viajar al extranjero con licencias médicas partiera el miércoles. Sin embargo los supremos optaron por la calma.

    Por eso la jornada del miércoles se tomó la decisión que solo se escucharían los alegatos de los últimos cuatro jueces de la tabla que faltaba por entregar sus argumentos. Luego de eso se levantó la sesión y los magistrados quedaron de verse las caras otra vez este jueves a las 10.30.

    Luego de resolver el trabajo en cuenta de las salas del máximo tribunal, los supremos entraron a la sala de pleno sabiendo que había llegado el momento.

    Lo primero que hicieron los ministros fue resolver asuntos procedimentales. Eso implicó despejar aspectos operativos, es decir, cómo será la votación, quién comunicará la decisión y cómo se notificará a los afectados, entendiendo que en lo enmediato solo habrá un acuerdo, pero no una sentencia.

    Fuentes judiciales cuentan que el pleno resolvió que habrá veredicto, el que podría estar hoy o mañana. También los supremos determinaron que será la presidenta de la Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, la responsable de dar a conocer la información a la opinión pública. Todo será posterior a que se notifique el resultado a cada juez removido.

    Todo indica que se informará exclusivamente la cantidad de jueces removidos -se espera que expulsen entre 10 y 20 magistrados- y se seguirá protegiendo la reserva de los nombres de los jueces que permanecerán en el Poder Judicial.

    Meses atrás, cuando el pleno tomó la decisión de abrir los primeros 56 cuadernos de remoción, los supremos determinaron que se notificaría vía correo electrónico a cada juez afectado.

    Luego de esa comunicación, el pleno estaba autorizado a comunicar el resultado final. Esa vez también fue Chevesich la encargada de informar la decisión. Luego, varias semanas después, la Suprema notificó por correo interno y personal la resolución firmada en donde se exponía el caso de cada juez junto con los votos de mayoría y minoría correspondientes.

    Urrutia eleva la tensión

    La decisión del pleno de ejercer su poder y la superintendencia correctiva, amparados en el artículo 80 de la Constitución, tiene al Poder Judicial sumergido en un ambiente de máximo tensión y los supremos lo saben.

    Por eso el nerviosismo está desplegado entre los judiciales ya que hay temor a que comiencen a desplegarse maniobras para dilatar una decisión que es inminente e inevitable.

    Esta jornada hubo un nuevo ingrediente que elevó aún más la tensión. Ayer en la tarde llegó a la Suprema la notificación desde el Tribunal Constitucional (TC) en la que informaban que el juez Daniel Urrutia -con cuaderno de remoción por viajar a Costa Rica y Ecuador con licencia- había logrado que la Primera Sala admitiera a trámite su segundo requerimiento de inconstitucionalidad.

    Con eso entonces Urrutia -representado por el abogado Carlos Quezada- lograba suspender su cuaderno y evitar, solo por el momento, que el pleno delibere su caso.

    Urrutia, de esta forma, se sumó al listado de jueces que han conseguido lo mismo. A él se suman los magistrados Jorge Saavedra, Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica, Macarena Bobadilla, María Verónica Arancibia, Óscar Pacheco, Carlos Jeria y Katrina Chahin.

    Pese a los obstáculos impuestos por el TC, fuentes judiciales comentan que al cierre de esta edición el pleno ya había deliberado sobre el futuro de al menos cinco jueces y que los supremos seguirán avanzando, no se detendrán y los casos que consiguieron suspensión en la magistratura constitucional serán resueltos más adelante cuando se despeje el camino.

    Más sobre:Corte SupremaPoder JudicialDaniel Urrutia

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