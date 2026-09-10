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    Subsecretaría de DD.HH. ordena retiro de Bernarda Vera del Registro de Víctimas de Desaparición Forzada

    También la resolución establece la instrucción de revisar los antecedentes relacionados con el beneficio otorgado a su hija Claudia Cecilia Rey Vera.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ordenó la cancelación de la inscripción de Bernarda Rosalba Vera Contardo en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada.

    Este jueves el Diario Oficial publicó la Resolución Exenta N° 275, mediante la cual se instruyó al Servicio de Registro Civil e Identificación realizar la cancelación de la inscripción de la mujer, medida que llega luego de que la justicia estableciera que Vera se encontraba viva y residiendo en Argentina.

    “Encontrándose judicialmente establecido, que doña Bernarda Rosalba Vera Contardo se encuentra con vida, no concurre a su respecto el supuesto de hecho previsto en el artículo 1º de la ley Nº 21.775 para mantener su calificación jurídica como persona ausente por desaparición forzada”, señala la resolución.

    La resolución hace mención a que “doña Bernarda Rosalba Vera Contardo, se encuentra con vida y residiendo en la República de Argentina, y que no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros”.

    Asimismo, el documento recoge la instrucción de revisar los antecedentes relacionados con el beneficio otorgado a Claudia Cecilia Rey Vera, identificada como hija de Bernarda Vera, a raíz de los nuevos antecedentes establecidos judicialmente.

    Caso de Bernarda Vera

    Bernarda Rosalba Vera Contardo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida por efectivos de la FACh que pertenecían al Grupo N°3 de Helicópteros “Maquehua” y condenada a muerte por un Consejo de Guerra en 1973.

    Tras una presentación de su familia -que manifestó haber perdido contacto con ella días antes del golpe de Estado, como se indica en el boletín n° 10 del Plan Nacional de Búsqueda (PNB)-, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR - Informe Rettig) la calificó como víctima de desaparición forzada.

    Sin embargo, luego de varias décadas, durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric surgieron nuevos antecedentes que pusieron en duda que hubiese sido ejecutada.

    Es así como se llevaron a cabo una serie de diligencias y finalmente, el lunes 27 de julio, el Poder Judicial informó que los peritajes dispuestos por el ministro Mesa habían permitido establecer que Bernarda Vera se encontraba viva en Argentina.

    Más sobre:Bernarda VeraDesaparecidaJusticiaDerechos Humanos

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