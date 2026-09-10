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    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año

    Luego de la inesperada caída en julio, el Imacec volvería a terreno positivo en agosto con una expansión de 0,5%. Expertos consultados por el Banco Central creen que la tasa de interés estará congelada por al menos 11 meses.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda. Dedvi Missene

    Un fuerte ajuste experimentaron las proyecciones de los expertos para el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) de este año. Así se desprende de los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas correspondiente a septiembre, la cual proyecta una expansión de apenas 0,7% para la actividad en 2026.

    La cifra contrasta con el 1,3% que habían previsto en la encuesta anterior y está en línea con la corrección a la baja que hizo el Informe de Política Monetaria, del Banco Central, que prevé una expansión de apenas entre 0,25% y 0,75% este año, frente al cálculo de 1%-1,75% del reporte de junio.

    Luego de la inesperada caída en julio, el Imacec volvería a terreno positivo en agosto con una expansión de 0,5%, según la media de los analistas consultados por el emisor.

    Para 2027, sin embargo, las proyecciones mejoran notablemente y los expertos esperan que el PIB anotará un crecimiento de 2,9%, una décima más que lo previsto en la EEE de agosto.

    Las previsiones para 2029 se mantienen por cuarto mes consecutivo ancladas al 2,6%.

    Respecto a la inversión, la encuesta muestra que la formación bruta de capital fijo mostrará un fuerte crecimiento de 5,50% este año (frente al 4,7% previsto en agosto), pero que se ralentizará a 2,7% en 2027.

    Inflación y tasa de interés

    Respecto a los precios, los resultados de la encuesta revelan que las perspectivas de los expertos consultados por el Banco Central apuntan a una inflación de 4,4% este año, cuatro décimas más que lo previsto el mes pasado.

    Rosanna Costa, presidenta del Banco Central. Dedvi Missene

    Esto se produce luego del inesperado IPC de 0,6% de agosto, el cual duplicó las proyecciones de los especialistas.

    Con todo, la inflación volverá al centro de la meta del instituto emisor en 2027, año en el que llegará al 3% en doce meses.

    En relación a la tasa de interés, la media de las respuesta de los expertos apuntan a que el Central no la moverá en lo que resta del año y que estará congelada en 4,5% por al menos 11 meses.

    El Banco Centra encuesta mensualmente a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras, y se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior.

    Más sobre:PIBEconomíaBanco CentralIPCInflación

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