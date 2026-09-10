Cuatro detenidos y más de 1,6 toneladas de droga incautada deja importante operativo policial

A través de un operativo realizado por la Fiscalía Supraterritorial, en conjunto con el OPS7 de Carabineros, se logró la detención de cuatro individuos y la incautación de más de 1,6 toneladas de droga.

Según informaron las autoridades, la droga, avaluada en más de $18 mil millones, era transportada en un camión desde la zona norte del país con el fin de ser comercializada en la Región Metropolitana durante Fiestas Patrias.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana Pérez, “es un proceso investigativo que tomó su tiempo y que básicamente tenía antecedentes residuales de otras investigaciones que permitieron determinar el ingreso de una importante cantidad de droga por la Región de Antofagasta con destino a la Región Metropolitana”.

Es así como apuntó que se llevaron a cabo de diligencias, para realizar un seguimiento de la droga hasta su entrega en la Región Metropolitana, logrando la detención no sólo de quienes realizaban el transporte.

“Permitió detener no solo a las personas que estaban realizando el transporte, sino que también a los equipos utilizados para el seguimiento y protección del transporte, básicamente los denominados usualmente en jerga policial como puntas de lanza, y también una de las personas que estaban detrás del financiamiento de esta operación específica”, mencionó.

A raíz del hecho es que fueron detenidas cuatro personas, dos de nacionalidad venezolana y dos colombianos.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó el procedimiento señalando que “Es una buena noticia, 1,600 kilos menos de droga en nuestras calles. Esas drogas, esa marihuana, que se ha normalizado el consumo. Y cuando se naturaliza y se normaliza el consumo de las drogas, se facilita esto, el delito, el crimen organizado”.

“Cuando hablamos de crimen organizado o crimen transnacional, nos referimos a esto. Y por eso nos alegra que exista la Fiscalía Superterritorial y que haga esta investigación y que se sigan y que se llegue al fondo del asunto”, mencionó.

Arrau además destacó que en lo que va del 2026 se ha incautado un 80% más de droga que el año anterior. “Seguiremos desplegando al Ejército de Chile en ayudar en la protección de fronteras en la zona norte para dificultarle el trabajo al crimen organizado, para que menos droga como esta llegue a nuestras calles”, mencionó.

1.600 kilos de marihuana fueron sacados de circulación en un gran operativo desarrollado por el OS7 de Carabineros de Chile, con apoyo del GOPE y la Fiscalía Supraterritorial.



Son más de $18 mil millones que el narcotráfico deja de obtener y que no podrán utilizarse para… pic.twitter.com/ZJJr04MA3D — Martín Arrau GH. (@martinarrau) September 10, 2026

El ministro además señaló que Chile es “es un país que no ha mirado con la intensidad, con el profesionalismo que requería el control de nuestra frontera”, enfatizando que “Muchos de nuestros complejos fronterizos en la zona norte no cuentan con escáner. El nivel de revisión que estamos haciendo es insuficiente”.

“Esperamos en las próximas semanas, dentro del mes de septiembre, dar a conocer una propuesta de política pública, de mayor protección fronteriza, que eso va a desembocar en acciones, en presupuestos e incluso en reformas legales”, explicó.

Por su parte, el fiscal Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana Pérez, evitó entregar detalles específicos sobre el origen del cargamento para no afectar el desarrollo de la investigación, aunque detalló que existe un patrón en la droga que ingresa por el norte del país.

“Hay una constante, y es que si bien es cierto, todo indica que los ingresos provienen de Bolivia, en general como país vecino, los controladores o las personas que dirigen, administran, financian o recepcionan la droga no son de esa nacionalidad”, mencionó.

Es así como apuntó que “es un fenómeno que se está investigando con bastante profundidad por parte de la fiscalía para poder identificar la existencia de organizaciones criminales internacionales que están detrás de estas operaciones”.

Asimismo, destacó los últimos hallazgos importantes realizados en el último tiempo mencionando que “Resulta iluso pensar que se trata de operaciones todas aisladas y que se trata solo de actividades individuales o de organizaciones individuales en cada una de estas operaciones. Y justamente el trabajo que partimos en esta investigación con OS7 y la Supraterritorial es dar con esa respuesta”.