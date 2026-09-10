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    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Apple exploraba el dispositivo desde alrededor de 2016, pero una observación de Cook ayudó a definir su rumbo: convertirlo en un teléfono. Esta es la historia detrás.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Tim Cook regresó de un viaje a Asia, alrededor de 2020, convencido de que Apple debía entrar al mercado de los teléfonos plegables.

    El entonces número uno de Apple, había visto su presencia entre varios grupos de usuarios y pidió acelerar el trabajo, según reveló Mark Gurman en un artículo para Bloomberg.

    Su intervención tuvo un peso especial. Cook, hasta hace poco CEO de Apple antes del ascenso de John Ternus, acostumbraba mantenerse al margen de la concepción de nuevos productos.

    Pero esta vez se involucró para impulsar una categoría que consideraba relevante para la firma de Cupertino.

    Según Gurman, los ingenieros de Apple ya exploraban dispositivos plegables desde aproximadamente 2016. Pero el entusiasmo del ejecutivo ayudó a cambiar la prioridad.

    En lugar de comenzar con un iPad plegable, la compañía concentró sus esfuerzos en un iPhone con mayores posibilidades de alcance comercial.

    El nuevo iPhone Duo

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    La cronología revela que aquel viaje fue un impulso decisivo dentro de una investigación que ya llevaba años.

    Desde esas primeras exploraciones hasta 2026 transcurrió aproximadamente una década.

    El costo también evolucionó: Apple habría pasado de buscar un precio inicial de US$1.999 a discutir US$2.199 para el iPhone Duo, presionada por componentes más caros en medio de la crisis de las memorias.

    Finalmente, se mantuvo el primer precio para el modelo base, al menos en Estados Unidos.

    Los teléfonos plegables son una categoría que tradicionalmente no vende bien. La prensa especializada ha señalado algunos inconvenientes, como una menor duración de las baterías y cámaras de calidad inferior. También el pliegue visible al desplegar su pantalla interior ha sido otro punto débil.

    Aunque es cierto que la tecnología y las cadenas de suministro han evolucionado a tal punto que hoy es posible mejorar muchos de esos defectos, lo que podría permitir que estos teléfonos se popularicen.

    Por eso Apple se lanza ahora. El reto consiste en crear un producto lo suficientemente atractivo como para justificar el precio.

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    El iPhone Duo, según reveló el evento de Apple, tendrá un precio inicial de 1.999 dólares ($2.499.990 para Chile). Esto lo hace más caro que los modelos de la competencia de Samsung y otras marcas como Huawei y Honor.

    La versión base incluirá 256 gigas de almacenamiento, y Apple ofrecerá versiones de mayor capacidad que elevarán el precio hasta aproximadamente los 3.000 dólares ($4.059.990 para Chile).

    Según Gurman, Apple está asumiendo parte de la crisis de las memorias para mantener el precio base. Pero además, está trasladando los costos a los consumidores que compran versiones de mayor capacidad (en este link puedes ver los precios oficiales para el iPhone Duo en Chile).

    Al igual que el nuevo Z Fold8 de Samsung (que pudimos probar en Ciudad de México), el iPhone Duo tendrá un diseño corto y ancho, conocido en el mundo tecnológico como “pasaporte”, ideal para ver videos.

    Incluirá el chip A20 Pro, además de la capacidad de ejecutar aplicaciones en paralelo y realizar multitarea al estilo del iPad.

    En Chile, la preventa del iPhone Duo empieza el 16 de octubre y estará disponible en los colores blanco estrella y cielo nocturno.

    Lee también:

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