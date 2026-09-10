Nuevas generaciones para una nueva era de la minería: tecnología, talento y formación para el futuro

Bastián Silva, estudiante de Ingeniería en Metalurgia de INACAP; Lilian Denham, directora ejecutiva de REDEG Consulting & Training; y Jaime Morales, director del Centro de Minería de la PUCV.

La minería ha cambiado. Se está transformando, automatizando, especializando, lo que trae consigo varios desafíos, como la formación académica y técnica de las y los futuros trabajadores y trabajadoras que se desempeñarán en una industria que está incorporando cada vez más tecnología, sostenibilidad, innovación y cuidado del medioambiente a lo largo de su cadena de valor.

Las últimas estimaciones del Consejo de Competencias Mineras indican que hasta el 2034, la minería va a requerir más de 37 mil nuevos talentos, producto de la jubilación de un segmento importante de trabajadores, además de las necesidades de fuerza laboral de nuevos proyectos relacionados con cobre, litio, oro, plata y otros minerales.

Conversatorio “Cómo formar hoy a las personas que transformarán la minería de mañana”, organizado por Compromiso Minero y La Tercera. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Este escenario para el futuro de la industria fue analizado en el conversatorio “Cómo formar hoy a las personas que transformarán la minería de mañana”, organizado por La Tercera, gracias a la alianza con Compromiso Minero , la red que durante agosto cumple 5 años y que reúne a más de 120 organizaciones vinculadas al ecosistema minero nacional, tales como empresas de la pequeña, mediana, y gran minería, proveedores, instituciones académicas, centros de estudio, emprendedores, startups, ONG, asociaciones gremiales y agrupaciones de profesionales y mujeres de la industria.

Bajo la conducción del periodista Polo Ramírez, participaron Lilian Denham, directora ejecutiva de REDEG Consulting & Training ; Jaime Morales, académico de la Escuela de Ingeniería Química y director del Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ; y Bastián Silva, estudiante de último año de Ingeniería en Metalurgia de INACAP , Sede Maipú.

Tecnología como puerta de entrada

Lilian Denham, directora ejecutiva de REDEG Consulting & Training. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Uno de los principales desafíos identificados durante la conversación fue cómo acercar esta nueva minería a las generaciones más jóvenes.

Para Lilian Denham, precisamente la transformación tecnológica que vive la industria puede convertirse en uno de sus principales factores de atracción. “Yo veo la tecnología como una puerta de entrada a la industria, sin duda. Y los jóvenes que son nativos digitales, como los conocemos, tienen esa facilidad de incorporar estas tecnologías”, sostuvo.

Explicó también que los avances en automatización y digitalización permiten conectar las habilidades de las nuevas generaciones con una industria que se encuentra en permanente evolución. “Estamos en plena transformación tecnológica desde la automatización, desde la digitalización”, señaló, agregando que este escenario representa “un factor atractivo y facilitador de la incorporación” de jóvenes a la minería.

La necesidad de incorporar nuevos talentos también plantea un desafío para las instituciones encargadas de formarlos. Durante el conversatorio se destacó que la velocidad con que avanza la tecnología obliga a estrechar la relación entre la academia y la industria, de manera que los futuros trabajadores puedan conocer tempranamente las herramientas, procesos y capacidades que encontrarán en su desarrollo profesional.

Denham enfatizó, además, que esta preparación tiene una dimensión estratégica para el país. “Si bien no vemos el futuro, podemos prepararnos para ese futuro. Y para prepararnos para esta industria minera 4.0, los jóvenes y el capital técnico humano en los jóvenes es fundamental”, afirmó. A su juicio, fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada a la minería permite también mejorar la competitividad de Chile.

Jaime Morales, director del Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Desde la academia, Jaime Morales coincidió en que el proceso de transformación abre oportunidades que trascienden incluso las necesidades de la propia industria nacional.

“Nosotros tenemos que creernos el cuento que somos un país minero, y somos un país formador de profesionales en minería. Y eso nos involucra que podemos exportar talento al extranjero”, sostuvo el director del Centro de Minería de la PUCV.

Morales planteó que el desarrollo de nuevos polos mineros en países vecinos puede abrir oportunidades para profesionales formados en Chile, así como para capacidades asociadas a tecnología, logística e innovación.

Bastián Silva, estudiante de último año de Ingeniería en Metalurgia de INACAP, Sede Maipú. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Desde la experiencia de quien está comenzando su trayectoria en la industria, Bastián Silva destacó que la posibilidad de aportar al desarrollo del país es también parte de la motivación de las nuevas generaciones. Además de referirse al desafío de comunicar más la minería a las nuevas generaciones desde el colegio, reflexionó sobre la motivación que siente al formar parte de esta industria. “Creo que poder aplicar nuestros conocimientos en algo que va a aportar al país, encontrar trabajo en algo que no solo me va a beneficiar a mí, sino que voy a estar generando un aporte a mi país, me genera orgullo. Y más si se hace de una manera sostenible, pensando siempre en un beneficio que va a perdurar a través del tiempo. Esto también me genera un sentimiento de responsabilidad, de estar constantemente aprendiendo, adquiriendo conocimientos que se puedan implementar en la industria, para que sus procesos sean innovadores, sostenibles y que cumplan con los requisitos que se exigen en la actualidad”, sostuvo el estudiante de INACAP.