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    El Deportivo

    Arrancan los motores: el Rally Chile Biobío 2026 pone a prueba a las grandes estrellas del WRC

    Este jueves se da inicio a la competencia válida por la duodécima fecha del Campeonato Mundial de Rally de la FIA.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: rallychilebiobio.com/

    Chile vuelve a estar bajo la mirada del mundo tuerca. Este jueves arranca el Rally Chile Biobío 2026, como parte de la duodécima fecha del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (WRC por sus siglas en inglés).

    Los últimos días han sido bastante intensos. El pasado domingo 5 y lunes 6 los fanáticos tuvieron la posibilidad de ver algo de acción, pues dichos días estuvieron centrados en los entrenamientos. Luego, entre martes y miércoles, los 56 binomios inscritos se enfocan en las pruebas especiales para dar vida hoy al Shakedown en El Manzano y luego, para ser parte de la largada protocolar que se realizará en la Plaza de Independencia de Concepción a partir de las 18.00 horas.

    Una vez terminado, los pilotos se concentrarán en el parque de asistencia que se ubicará en el Hotel MDS de Talcahuano antes de ponerse a prueba en los caminos del sur de Chile, teniendo como objetivo ser parte de la ceremonia de premiación del domingo 13 frente al parque de asistencia.

    El recorrido total contempla 1.177 kilómetros, de los cuales 311, 7 km. serán cronometrados, los que estarán divididos en 16 etapas.

    Este jueves, la acción comenzará con el Shakedow en el Manzano de Miramar, desde las 11.00 horas con un trazado que contempla 5,76 kilómetros de recorrido.

    Y el viernes se correrán las primeras seis etapas a partir de las 08.53 horas. El sábado, las especiales comenzarán a las 09.08 y el domingo, el último día, todo iniciará a las 09.00 mientras que la última etapa está programada para las 13.15 horas. Luego, la ceremonia de premiación se desarrollará en el Fan Zone desde las 15.00 horas.

    Así llegan las grandes estrellas

    Tras la disputa de las 11 pruebas anteriores, la clasificación es dominada por el galés Elfyn Evans (Toyota) con 216 puntos, 20 por delante de su compañero Sami Pajari, quien viene de coronarse en Paraguay.

    El tercer puesto le corresponde a Oliver Solberg (175), quien es seguido por el japonés Takamoto Katsuta con 160 unidades. Más atrás aparecen Adrien Fourmaux (149), Sébastien Ogier (148), Thierry Neuville (129) y, más lejos, Hayden Paddon (38), Josh McErlean (29) y Esapekka Lappi (25).

    La armada chilena

    Esta edición también tiene el atractivo de contar con una amplia presencia nacional, los que aparecen en las categorías Rally 2 y Rally 3.

    En la primera mencionada resaltan los nombres de Jorge Martínez, Alberto Heller, Pedro Heller, Emilio Rosselot y Tadeo Rosselot, mientras que en la segunda estarán quienes se han transformado en los protagonistas del rally nacional, como lo son Felipe Padilla, Patricio Muñoz, Eduardo Kovacs y Carlos Prieto.

    A ellos se sumará otra carta. El viñamarino Gerardo Rosselot Valenzuela debutará en el Mundial Junior al volante de un Ford Fiesta Rally 3.

    Es más, esta categoría centrará los focos, pues esta será la primera competencia que se desarrollará fuera de Europa y, por cierto, es la última fecha de la temporada 2026.

    Esta definición tendrá puntaje doble, por lo que los caminos del Biobío tendrán un papel clave en la conclusión de la clase en la que el sueco Calle Carlberg, el turco Ali Türkkan y el español Gil Membrado llegan con las principales opciones de pelear por la corona.

    Jueves 10 de septiembreEtapaKilómetrosHora inicio
    Shakedown El manzano de Miramar5,7611.00
    Largada Protocolar-18.00
    Viernes 11 de septiembreEtapaKilómetros Hora inicio
    PE1: Turquía 122,9408.53
    PE2: Nuevo Rere 110,7609.35
    PE3: Hualqui 116,6910.36
    PE4: Turquía 222,9415.09
    PE5: Nuevo Rere 210,7615.41
    PE6: Hualqui 216,6916.52
    Sábado 12 de septiembreEtapaKilómetrosHora inicio
    PE7: Pelún 115,6509.08
    PE8: Lota 125,6410.01
    PE9: M. Las Cruces 128,3111.05
    PE10: Pelún 215,6515.08
    PE11: Lota 225,6416.01
    PE 12: M. Las Cruces 228,3117.05
    Domingo 13 de septiembreEtapaKilómetrosHora inicio
    Pe13: Carampangue 126,8209.00
    PE14: Biobío 18,7810.05
    PE 15: Carampangue 226,8211.13
    PE16: Biobío 2 PS8,7813.15
    Ceremonia de premiación15.00

    Lee también:

    Más sobre:RallyRally Chile Biobío 2026WRCCampeonato Mundial de RallyFIA

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