De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja.

La Roja incorpora nombres nuevos. Nicolás Córdova convocará a tres “extranjeros” para la fecha FIFA. Se trata de los jóvenes Jetzen Lopez, Thomas Dean Coulombe y Zidane Yáñez. Según supo El Deportivo, la idea del cuerpo técnico es que se integren a las prácticas para sumar experiencia de cara a futuras nóminas. Los tres han formado parte de procesos anteriores de Chile. Ya sea en convocatorias o reuniones con el DT.

La Selección disputará tres amistosos frente a los países que fueron anfitriones del Mundial 2026. El combinado nacional se medirá ante Canadá el 26 de septiembre en Toronto, luego a Estados Unidos, el 29 de septiembre en San Luis y cerrará la gira el 6 de octubre ante México, en Los Ángeles.

En el caso de Lopez, mediocampista del Sporting Braga de Portugal, fue el propio club el que confirmó que el futbolista fue llamado a la Roja. “Fue convocado para representar a la selección absoluta de Chile durante la ventana internacional de la FIFA de septiembre y octubre. La Federación de Fútbol de Chile convocó al joven jugador para integrar la selección absoluta en los partidos amistosos programados para este periodo”, dan a conocer.

“Se trata de la primera convocatoria de Jetzen Lopez a la selección mayor chilena. El centrocampista de 19 años ya había participado en una concentración de preparación del equipo absoluto en mayo y cuenta con partidos con la selección sub-20 de Chile, con la que debutó en marzo contra Perú”, complementa la institución.

Lopez nació el 14 de enero de 2007, tiene nacionalidad australiana y chilena por parte de su padre. Se desempeña como extremo izquierdo.

Nicolás Córdova. Pablo Vásquez R.

Otro de los convocados será Thomas Dean Coulombe, defensor, categoría 2007, que milita en el Espanyol B. El futbolista tiene nacionalidad española y chilena. Puede desempeñarse tanto como defensor central y lateral.

Dean Coulombe jugó con la Roja Sub 20 en marzo de este año. “Es un orgullo. Cuando eres pequeño, cualquier jugador de fútbol quiere llegar a vestir la camiseta de su país. Muy feliz de representar a Chile, a mi familia y a la gente que me ve”, dijo entonces.

Con ambos jugadores, el técnico de la Selección se había reunido en febrero en el marco de una gira en la antesala de la primera fecha FIFA del año. Córdova tuvo un recorrido que incluyó Portugal, Dinamarca, España y Suiza. Ahí les manifestó su intención de incluirlos en el proceso que lidera desde 2025.

“El viaje de Nicolás se enmarca dentro de una gira que estamos realizando como selección en la búsqueda de nuevos jugadores elegibles para potenciar a las futuras selecciones. Preferimos hacerlo de manera presencial para ir avanzando de manera concreta y posteriormente analizar futuras convocatorias según el nivel que exhiban en determinado momento”, explicó en ese momento Felipe Correa, gerente de selecciones

El tercer nombre es Zidane Yáñez. El delantero de 18 años que actualmente pertenece al Nashville de la MLS tiene nacionalidad chilena, estadounidense y puertorriqueña. Su vínculo con Chile es por su padre.

“Tiene excelentes atributos generales como delantero con buena habilidad técnica y movimiento, excelente comprensión táctica del rol combinado con un ritmo de trabajo de primera clase fuera de posesión, lo cual es fundamental en el juego moderno. Sobre todo ha demostrado constantemente que es un goleador clínico en todos los grupos de edad”, dijo David Lee, director deportivo del New York City, donde militaba anteriormente.

Yáñez es quizás el nombre más conocido en el país ya que disputó el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Ahí fue parte del equipo que dirigía Sebastián Miranda e incluso fue uno de los futbolistas destacados en la opaca participación de Chile, que quedó eliminado en fase de grupos.