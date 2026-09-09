A semanas del debut de los Cóndores: alta demanda por los abonos del World Rugby U20 Challenger de Santiago.

El World Rugby U20 Challenger 2026 se acerca. Según da a conocer Chile Rugby, se ha registrado una alta demanda de público a pocas semanas del inicio del torneo que reunirá a ocho selecciones en el CARR de Parque Mahuida.

La federación informó que este jueves a las 19 horas se habilitará una nueva fase de venta de abonos para los partidos de la competencia, que se desarrollará entre el viernes 2 y el sábado 17 de octubre. La comercialización contempla el acceso a las distintas jornadas del campeonato. La primera fase de comercialización de boletos se agotó.

Vale recordar que los Cóndores U20 integran el Grupo A junto a Rumania, Brasil y Hong Kong China. Chile debutará el viernes 2 de octubre, a las 19 horas, frente al cuadro asiático. El segundo encuentro del equipo nacional será ante los europeos, el miércoles 7 de octubre, nuevamente a las 19 horas. El combinado nacional cerrará la fase de grupos el lunes 12 de octubre contra Brasil, en el último turno de la jornada. El Grupo B, en tanto, está conformado por Namibia, Bélgica, Portugal y Canadá.

La competencia comenzará el 2 de octubre con los duelos entre Rumania y Brasil, Namibia y Canadá, Bélgica y Portugal, además del estreno de Chile.

Tras la fase de grupos, las ocho selecciones volverán a jugar el sábado 17 de octubre. Esa jornada definirá todas las posiciones del campeonato. Los cuartos de cada grupo se enfrentarán entre sí, al igual que los terceros, mientras que los segundos disputarán otro encuentro.

Los primeros de cada zona se medirán en el partido que definirá al campeón del World Rugby U20 Challenger 2026.

El torneo reunirá en Santiago a selecciones de América, Europa, África y Asia. En ese contexto, la nueva etapa de venta de abonos comenzará este jueves 10 de septiembre a las 19:00 horas, con tres semanas de anticipación al primer partido de los Cóndores M20.