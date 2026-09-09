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    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha

    Universidad de Concepción informa la reprogramación del duelo ante los acereros. Se disputará en octubre.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Huachipato y Universidad de Concepción, el duelo por la primera rueda (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    El World Rally Championship se lleva el clásico penquista. Universidad de Concepción y Huachipato se quedarán sin jugar este fin de semana, por la imposibilidad de asegurar el contingente policial suficiente para custodiar el encuentro.

    La explicación radica en que buena parte de los efectivos de Carabineros que se asignarían al choque entre el Campanil y los acereros se ocuparán del evento de categoría internacional que se realizará en el sur.

    El World Rally se lleva el clásico penquista: choque entre el Campanil y Huachipato cambia de fecha

    Los auricielos oficializaron la medida. “Club Deportivo Universidad de Concepción informa a sus hinchas y a la opinión pública que, debido a la disposición del contingente policial requerido para el desarrollo del WRC Rally Chile 2026, que se llevará a cabo en nuestra región, nuestro encuentro ante Huachipato debió ser reprogramado”, sostiene un comunicado emitido por la entidad.

    Hay más razones. “La medida responde a la necesidad de disponer del contingente policial destinado al desarrollo y resguardo de este importante evento internacional, sumado a la alta demanda de capacidad hotelera de la región, producto de la magnitud y alcance de esta competición mundial y a la congestión vial que se generará en la zona, debido a los cortes y restricciones de tránsito contemplados durante el fin de semana”, profundizan.

    La U penquista añade que tal situación impide la organización adecuada del duelo. “Estas circunstancias imposibilitan disponer de los recursos y condiciones necesarias para garantizar el normal desarrollo y la seguridad requerida para la realización de nuestro partido”, sostiene. “Como institución, comprendemos y respetamos las decisiones adoptadas, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad de nuestros hinchas, jugadores, trabajadores y de todos quienes participan en nuestros encuentros”, concluye.

    El duelo se disputará el viernes 2 de octubre, a las 20 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.

    Más sobre:Universidad de ConcepciónHuachipatoWRCWorld Rally ChampionshipFútbolFútbol Nacional

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