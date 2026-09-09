Imputado agrede a su defensora pública tras quedar en prisión preventiva por robo con intimidación

Un grave hecho ocurrió el martes en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, luego que una defensora penal pública fuese agredida por un imputado tras quedar en prisión preventiva .

El sujeto fue detenido por un delito de robo con intimidación y tras su audiencia de control de detención, se le aplicó la máxima cautelar en su contra.

Fue allí que el sujeto atacó a quien llevaba su representación en la audiencia, tanto de manera física como verbal.

“ La agresión fue particularmente grave y requirió la intervención inmediata de personal de Gendarmería para controlar la situación ”, detalló en un comunicado la Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos (ADEF).

Según explicó la asociación, la víctima del ataque quedó muy afectada por la situación y debió ir a constatar lesiones, además de prestar declaración.

Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte señalaron que se encuentra en desarrollo el trabajo investigativo por este hecho. En particular, se realizaron diligencias como empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras .

Mientras tanto, desde la ADEF están considerando interponer una querella criminal. “Situaciones como esta son intolerables y afectan gravemente nuestra función pública como defensores”, enfatizan.

“Nos preocupa profundamente este nuevo episodio de violencia en el ejercicio de la defensa. Ningún defensor o defensora debe estar expuesto a una agresión por cumplir con su labor profesional”, añaden al respecto.

Por su parte, la Defensoría Penal Pública condenó la situación a través de una declaración pública.

“El trabajo que desarrollan quienes integran la Defensoría Penal Pública es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y para garantizar el derecho de toda persona a una defensa penal de calidad. Ninguna circunstancia puede justificar actos de violencia en contra de quienes cumplen esta labor ”, remarcaron.

“Frente a los hechos ocurridos el día de ayer, la Defensoría Penal Pública expresa su solidaridad y respaldo a la defensora afectada y dispondrá de todo el apoyo institucional necesario para que pueda retomar sus funciones en un ambiente seguro, con los resguardos que correspondan y con especial atención a su bienestar e integridad”, añadió la institución sobre lo ocurrido.