SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La reflexión de Grau: “Hoy veo el orden como una condición más relevante para lograr democráticamente una transformación social”

    En una columna dedicada a la reciente muerte del socialista Camilo Escalona, el exministro de Hacienda sostiene también que "me hubiera encantado poder debatir con él la mejor combinación entre orden y cambio, y hacerlo como compañeros".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    El exministro de Hacienda Nicolas Grau. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A través de una columna titulada: “Una reflexión personal sobre la muerte de Camilo Escalona”, publicada por El Mostrador, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), entre otras consideraciones, reconoce que hoy ve al “orden” como una “condición” más relevante para las transformaciones sociales.

    “¿Cómo me resulta releer al Escalona de los 90 y 2000 desde esta otra emocionalidad?“, se pregunta Grau. Luego se contesta: ”No tengo una respuesta clara, aunque sí puedo adelantar que hoy veo el orden como una condición más relevante para lograr democráticamente una transformación social”.

    Y en esa línea, el también exministro de Economía añade que “me hubiera encantado poder debatir con él (Escalona) la mejor combinación entre orden y cambio, y hacerlo como compañeros”.

    En el texto, Grau reconoce la constancia de Escalona en su vida política, mientras recuerda el “enojo y reproche político y moral” que tuvo con el socialista ya que este “en el afán de promover el orden y la gobernabilidad como condiciones indispensables para la transformación social, había terminado debilitando las probabilidades de esa transformación”. Sin embargo, el exsecretario de Estado asume que “si Escalona no cambió, el que cambió de opinión fui yo”.

    Asimismo, el exsecretario de Estado reconoce que “nos ha faltado un espacio para esta conversación profunda entre socialistas y frenteamplistas”.

    Añade que “la muy positiva experiencia que hemos tenido en conjunto durante estos últimos cuatro años nos permitiría tener una mejor aproximación sobre nuestras diferencias pasadas. Una especie de ajuste de cuentas en el plano de las ideas, pero con el cuidado propio de quienes se estiman y valoran”.

    En la columna, Grau cierra señalando que “en el velorio sentí un agradecimiento hacia Camilo Escalona que iba mucho más allá de lo ocurrido durante 2022 y 2026. Espero que él haya sentido este reconocimiento de parte de nosotros antes de partir”.

    Más sobre:Nicolás GrauCamilo EscalonaFrente AmplioOrden

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    UDI llama al Ejecutivo a focalizar discusión del Presupuesto de 2027 en reactivación del empleo

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo

    Exsenadora Allende y figura del Presidente Kast en torno al 11-S: “Un reconocido pinochetista”

    Kings of Leon adelantan su nuevo disco con My Whole World

    Lo más leído

    1.
    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    2.
    El primer 11 de septiembre de Kast: sin actos en La Moneda y con el Presidente de visita por Valdivia

    El primer 11 de septiembre de Kast: sin actos en La Moneda y con el Presidente de visita por Valdivia

    3.
    Simón Escalona: “Camilo fue hasta el final un acérrimo defensor de la unidad del PS”

    Simón Escalona: “Camilo fue hasta el final un acérrimo defensor de la unidad del PS”

    4.
    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    5.
    Diputada Rodríguez: “No sé si el Once debiera conmemorarse; yo pertenezco a otra generación”

    Diputada Rodríguez: “No sé si el Once debiera conmemorarse; yo pertenezco a otra generación”

    6.
    Parisi tantea terreno en la centroizquierda

    Parisi tantea terreno en la centroizquierda

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    UDI llama al Ejecutivo a focalizar discusión del Presupuesto de 2027 en reactivación del empleo

    Exsenadora Allende y figura del Presidente Kast en torno al 11-S: “Un reconocido pinochetista”

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre
    Negocios

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    7 zapatillas que se transformaron en iconos
    Tendencias

    7 zapatillas que se transformaron en iconos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?
    El Deportivo

    Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?

    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    En vivo: Bayern Múnich quiere mostrar su candidatura para quedarse con la Champions League contra Bodo/Glimt

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27
    Tecnología

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo
    Cultura y entretención

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo

    Kings of Leon adelantan su nuevo disco con My Whole World

    Llega nueva edición de libro sobre El Macha: “Que hicieran un Nacional era un desafío grande, pero no imposible”

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare
    Mundo

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas

    Marco Rubio cierra en Perú su gira latinoamericana con un mensaje de seguridad y pulso a China

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor