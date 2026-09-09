La reflexión de Grau: “Hoy veo el orden como una condición más relevante para lograr democráticamente una transformación social”

A través de una columna titulada: “Una reflexión personal sobre la muerte de Camilo Escalona” , publicada por El Mostrador, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), entre otras consideraciones, reconoce que hoy ve al “orden” como una “condición” más relevante para las transformaciones sociales.

“¿Cómo me resulta releer al Escalona de los 90 y 2000 desde esta otra emocionalidad?“, se pregunta Grau. Luego se contesta: ”No tengo una respuesta clara, aunque sí puedo adelantar que hoy veo el orden como una condición más relevante para lograr democráticamente una transformación social ”.

Y en esa línea, el también exministro de Economía añade que “me hubiera encantado poder debatir con él (Escalona) la mejor combinación entre orden y cambio, y hacerlo como compañeros”.

En el texto, Grau reconoce la constancia de Escalona en su vida política, mientras recuerda el “enojo y reproche político y moral” que tuvo con el socialista ya que este “en el afán de promover el orden y la gobernabilidad como condiciones indispensables para la transformación social, había terminado debilitando las probabilidades de esa transformación”. Sin embargo, el exsecretario de Estado asume que “si Escalona no cambió, el que cambió de opinión fui yo”.

Asimismo, el exsecretario de Estado reconoce que “ nos ha faltado un espacio para esta conversación profunda entre socialistas y frenteamplistas ”.

Añade que “la muy positiva experiencia que hemos tenido en conjunto durante estos últimos cuatro años nos permitiría tener una mejor aproximación sobre nuestras diferencias pasadas. Una especie de ajuste de cuentas en el plano de las ideas, pero con el cuidado propio de quienes se estiman y valoran”.

En la columna, Grau cierra señalando que “en el velorio sentí un agradecimiento hacia Camilo Escalona que iba mucho más allá de lo ocurrido durante 2022 y 2026. Espero que él haya sentido este reconocimiento de parte de nosotros antes de partir”.