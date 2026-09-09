Comisión de Constitución mantiene imposibilidad de invocar irreprochable conducta anterior por delitos graves en Responsabilidad Penal Adolescente

Este miércoles continuó la discusión del proyecto al interior de la Comisión de Constitución del Senado que modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal .

Durante el trámite de esta jornada los parlamentarios discutieron una indicación por parte de las senadoras Beatriz Sánchez (FA), Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC) para eliminar el artículo 3 del proyecto.

En este se establece lo siguiente: “No podrá estimarse irreprochable la conducta anterior del delincuente que haya sido condenado previamente por alguno de los delitos previstos en el inciso final del artículo 18 de la ley número 20.084″.

“Arrastrar los antecedentes penales de adolescencia en todos los ámbitos, mezclando las situaciones más graves con las menos graves para agravar la pena de adultos, también destruye el principio de reinserción, el carácter de especialidad y la lógica de garantía de la justicia juvenil consagrada internacionalmente”, justificó al respecto la senadora Pascual.

El ministro de Justicia Fernando Rabat defendió el artículo señalando que esto resulta un “problema de criterio de la realidad” y que “no hay normas internacionales, de tratados internacionales sobre esta materia”.

Por su parte, el senador Arturo Squella (Rep) también apoyó mantener la iniciativa argumentando que finalmente con la irreprochable conducta anterior “es aprovechar una circunstancia administrativa, el hecho de que no se esté tomando en cuenta la conducta que puede haber ocurrido un día antes de cumplir 18 años”.

“Creo que incluso es más razonable tener a la vista cuál es ese catálogo de delitos, si es que se nos está quedando alguno fuera, si es que en el fondo están todos los delitos violentos considerados o no. Creo que este es un avance, es de las cosas que de sentido común la ciudadanía estaría esperando, lo que no implica que estemos haciendo un desconocimiento, insisto, de la importancia de la reinserción, sino que al revés, nos estamos haciendo cargo de una realidad”, añadió.

Con ello, tras la votación la propuesta de las senadoras opositoras resultó rechazada por tres votos en contra y dos a favor.

La discusión de otras indicaciones a la iniciativa quedaron pendientes para una siguiente sesión.