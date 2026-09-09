Dónde y a qué hora ver a Stuttgart vs. Viking en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @vfb

Este miércoles continúan los primeros partidos de la Champions League y VfB Stuttgart de Alemania se enfrenta a Viking Stavanger FK de Noruega.

Los clubes debutan por la primera fecha de la fase de liga del campeonato europeo.

Cuándo juega Stuttgart vs. Viking

El partido de Stuttgart contra Viking es este miércoles 9 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio MHP Arena de Alemania.

Dónde ver a Stuttgart vs. Viking

El partido de Stuttgart contra Viking se transmite en el canal ESPN .

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