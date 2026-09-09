A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid en TV y streaming
Los ingleses reciben a los españoles en Anfield por la Champions League.
Este miércoles Liverpool recibe a Atlético de Madrid en uno de los esperados cruces iniciales por la Champions League.
Los ingleses se miden con el conjunto español en el marco de la primera fecha del campeonato europeo.
Cuándo juega Liverpool vs. Atlético
El partido de Liverpool contra Atlético de Madrid es este miércoles 9 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Atlético
El partido de Liverpool contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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