El sorpresivo reto de Manuel Pellegrini al héroe del triunfo del Betis en Lille por la Champions League

Betis regresó a lo grande a la Champions League. Después de 21 años de postergaciones en el torneo, la escuadra andaluza se estrenó con un espectacular triunfo de 3-2 en casa de Lille, resultado que consiguió con remontada incluida.

La figura excluyente del duelo fue el zaguero central Marc Bartra. El catalán de 35 años consiguió el empate parcial 1-1 ante los Dogos, en el primer tiempo. Tras la reanudación del juego, en el tiempo complementario, el defensa puso el 2-2 transitorio que inició la remontada.

Pero el exjugador de Barcelona tiene una relación especial con el técnico de los béticos Manuel Pellegrini. En 2022, después de que el equipo bético y el Ingeniero ganaran la Copa del Rey, el futbolista debió marcharse al Trabzonspor de Turquía. Un destino que el zaguero no quería, pero tuvo que hacerlo para ayudar económicamente al club, que pasaba por una profunda crisis financiera.

Después de una temporada, el entrenador chileno lo llamó personalmente para que volviera. Sin embargo, poco después de volver, Bartra sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho que lo tuvo diez meses sin jugar. A pesar de ello, Pellegrini pidió que le renovaran. Confió plenamente en su capacidad y Bartra hizo renacer su carrera. Ahora, ya inicia su tercera temporada como pieza fundamental del equipo.

Duro regaño

Una vez concluido el duelo en el norte del país galo, el adiestrador sinceró un pequeño intercambio con el mejor de la jornada. Fue el propio chileno quien reconoció las diferencias. El DT se enojó con el defensor en los minutos finales, después de que el exjugador de Barcelona fuera a buscar un tiro de esquina en el área rival.

“La experiencia es importante hacerla sentir en el campo de juego. Si vamos ganando por uno y tenemos un córner en el minuto noventa y tanto, no debe ser un tiro de esquina corto, sino largo. Todo para mantener el balón en los últimos minutos”, reconoció el entrenador, quien se vio muy molesto con el atleta antes de que se diera término al encuentro.

Imagen que retrata la disciplina táctica que impone el santiaguino en cada uno de sus proyectos deportivos. Un sello que lo ha hecho triunfar en su vigésima tercera temporada fuera de Sudamérica. Régimen en el que el orden está sobre los nombres.

Precisamente, una vez concluido el duelo, al propio aludido le preguntaron por el reto que le manifestó el técnico de los sevillanos. En su respuesta, el catalán contó por qué fue a buscar ese tiro de esquina, sobre todo, cuando el equipo aguantaba el resultado.

“Al final veía que teníamos un jugador más y claro que quise ir a rematar el córner, porque ya matábamos el partido metiendo el cuarto. Sin embargo, es verdad que el míster (Pellegrini) también me encanta como profesional. Sinceramente, gracias a él, he mejorado muchísimo en muchos aspectos de mentalidad, en concentración, en lo defensivo”, advirtió el ex jugador del Borussia Dortmund.