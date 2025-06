“Me empecé a desangrar, no podía mover el brazo, un dolor increíble”: el fatal relato de figura del Betis de Pellegrini

Marc Bartra es una pieza fundamental en el Betis de Manuel Pellegrini. El zaguero jugó 37 partidos en la temporada. Para el Ingeniero es clave. Sin embargo, no siempre tuvo ese protagonismo en su carrera. En el Barcelona fue una promesa que nunca terminó por consolidarse. Luego, en el Borussia Dortmund, comenzó su consolidación.

Fue ahí, en el elenco alemán, donde vivió uno de los episodios más complejos de su carrera. Fue el 11 de abril de 2017, el bus del cuadro amarillo fue atacado con tres explosivos a casi 10 kilómetros del estadio, donde iban a enfrentar al Monaco en la Champions League.

Marc Bartra es uno de los líderes del plantel del Betis. Marcelo del Pozo

Ahora, el defensor recuerda el terrible momento vivido en esa jornada. “Era de mis mejores momentos. Estaba en la selección española, en uno de los mejores clubes del mundo, el Dortmund, me estaba yendobien, ya teníamos a Gala (su hija), una vida muy cómoda. Siempre he pensado que las cosas te pasan por algo. Pero de repente, íbamos en el bus , de la tranquilidad... Fue como si estuviéramos en mitad de una guerra. Humo, pólvora, cristales rotos, trozos de metralla, que uno de ellos me impactó en la muñeca”, rememoró en entrevista con el canal Cuatro, de España.

Bartra no salió ileso de la situación. “Me empecé a desangrar, no podía ni mover el brazo, un dolor increíble. Un trozo de metralla como si fuera una bala. Me rompió los huesos y se clavó en el asiento del compañero de al lado que ese día él no estaba. Esto creo que no lo he contado nunca. Él estaba lesionado y estaba frustrado porque no podía ir al partido. Fue la suerte de su vida estar lesionado. Si hubiera estado en ese asiento, seguramente le habría ido a su cabeza. Menos mal que era un bus blindado, de tres ventanas”, contó.

Ahí mantuvo la fuerza para no perder el conocimiento: “Miré hacia la ventana y dije: ‘Marc, no te duermas porque igual no vuelves a abrir nunca más los ojos’. Y en ese instante me vino Gala, la niña, a la cabeza. Dije: ‘Marc, no te puedes ir, estate despierto por ella’. Me quedé como dormido y en ese momento no tuve ni miedo (...) Ese atentando me cambió totalmente la percepción de la vida (...) Me hizo ser aún más emocional”.