“Equipos-Estado”: el plan de Qatar con el PSG para conseguir la Champions tras 14 años de millonarias inversiones.

El Paris Saint-Germain es, quizás, el mayor ejemplo de lo que son los “equipos-Estado”. ¿En qué consisten? Básicamente, se trata de un club que es respaldado financieramente por una nación, cuyos grupos inversores se hacen de la propiedad poniendo sobre la mesa una cantidad prácticamente ilimitada de recursos. Si Qatar lo hace con el PSG, Emiratos Árabes lo hace con el Manchester City, y Arabia Saudita con el Newcastle. Pero el equipo de moda hoy es el de la capital francesa, porque al fin consiguió su gran anhelo: la Champions League.

Quien hubiera presagiado que el equipo que hizo de sacar la billetera su modelo de construcción, conquistara el máximo cetro del continente con su planilla más “terrenal”. Sin las estrellas grandilocuentes, sin los fichajes millonarios. Pero ahora había un equipo, que seguía al pie de la letra el estilo de juego que pregona Luis Enrique, que ha trasladado a París el diseño clásico del Barcelona. Prescindiendo de los galácticos, ha ganado todo en la temporada y le devolvió la Liga de Campeones a Francia, después de largos 32 años.

La historia del PSG cambia radicalmente en 2011, cuando el grupo Qatar Investment Authority (QIA) adquirió el 70% de la institución, con el compromiso de apuntalar económicamente al club con el fin de ser una potencia europea y, así, ganar la Champions League. Era el objeto de deseo. Desde aquel entonces, empezó la catarata de fichajes millonarios. El primero fue el argentino Javier Pastore, por quien pagaron 42 millones de euros. Justamente, el retirado mediocampista transandino fue quien ingresó a la cancha con la Orejona, como representante histórico del equipo, junto a Javier Zanetti, por el lado del Inter.

Pasaron los años y la inversión en futbolistas no se detuvo. Para la temporada 2012-2013 (en la que Qatar se hizo del 100% de la propiedad) ficharon a Thiago Silva, Lucas Moura, Zlatan Ibrahimovic y Marco Verratti. Si en la temporada siguiente se fichó a Edinson Cavani en más de 60 millones de euros, para el curso 2014-2015 fue el turno de David Luiz. El golpe al mercado sucedió en 2017, cuando adquirieron a Neymar, directamente desde el Barcelona, para ser la nueva imagen del club. El afán seguía siendo ganar la Champions. Se trató de una cifra récord: 222 millones de euros. La transferencia más cara de la historia.

La constelación de estrellas no se frenó. El siguiente objetivo era Kylian Mbappé, quien destacaba en el Monaco. Primero llegó cedido y luego el PSG ejerció la compra poniendo sobre la mesa 180 millones de euros en 2018. Para armar un ataque “intergaláctico”, se integró Lionel Messi. La Pulga dejó un convulsionado Barcelona y se embarcó en una nueva experiencia, dotando a la Ligue 1 de un explosivo crecimiento mediático. Todos estos nombres no fueron suficientes para que los parisinos consiguieran el título. Los tres ya no están en París.

El PSG por fin alcanzó su primera Champions.

El PSG no ha dejado de invertir en fichajes. Si en la temporada pasada compró al delantero Randal Kolo Muani en 95 millones de euros (el tercer fichaje más caro de la historia del club, tras Neymar y Mbappé), para la campaña actual pagó 70 millones por el georgiano Kvicha Kvaratskhelia, directamente desde el Napoli. Qatar lleva 14 años como propietario del PSG y el balance indica una cifra astronómica en gasto de jugadores.

Solo en futbolistas, ha desembolsado 2.280 millones de euros (más de 2.500 millones de dólares) durante 14 temporadas, según datos de Transfermarkt. Por contraparte, los ingresos en este mismo periodo son de 865 millones de euros (US$ 980 millones). El gasto desmedido también ha significado una serie de problemas para el club, respecto al fair play financiero que establece la UEFA.

La euforia por el título continental también alcanzó a los altos mandos. El rostro del proyecto qatarí del PSG es Nasser Al-Khelaifi, el máximo dirigente de la institución, quien saludó efusivamente a cada uno de los jugadores y se mostró especialmente cariñoso con Luis Enrique. Incluso, interrumpió una entrevista del DT con un canal español, a ras de cancha, para alabarlo. “Es el mejor entrenador del mundo y todos los españoles deberían estar orgullosos por un entrenador como él. Es el mejor entrenador y la mejor persona”, emitió.

“El presidente siempre me ha dado su apoyo independientemente de los resultados, casi siempre buenos”, replicó el asturiano.