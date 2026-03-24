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    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Para muchas personas, los perros y los gatos son parte de la familia. Pero, más allá de la compañía y el cariño que los animales entregan, hay investigaciones que sugieren que vivir con una mascota podría tener efectos positivos en la salud física y mental: desde reducir la presión a moderar la ansiedad.

    Por 
    Constanza Llefi
    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Con el paso de los años, no hay duda de que los perros y los gatos han ido ganando popularidad. Cada vez son más las personas que toman la decisión de integrar a un animal a la familia y de practicar la tenencia responsable: criarlos dentro de casa, comprarles ropa para protegerlos del frío, pasearlos todos los días y entrenarlos.

    Sin embargo, las mascotas no solo son una compañía y unos seres que pueden inducir ternura, también son compañeros que pueden ayudar a mejorar tu salud.

    Investigaciones que se remontan a décadas atrás, han demostrado que las personas que tienen mascotas, sobre todo perros, tienden a ser más saludables en comparación al resto.

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    ¿Cómo podría impactar positivamente en mi salud tener una mascota?

    Hay estudios que demuestran que tener una mascota se asocia con tener una presión arterial más baja, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una menor tasa de mortalidad después de sufrir un infarto o un derrame cerebral.

    Si tomamos en cuenta que aproximadamente 1.400 millones de personas adultas tienen la presión arterial elevada y que al año, se estima que más de 20 millones de muertes son ocasionadas por enfermedades cardiovasculares, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, es bueno tener en cuenta cuales son los factores que podrían ayudar a evitar esas patologías e incorporar las recomendaciones a nuestro día a día.

    Además, una revisión de estudios que se publicó en el año 2019 en AHAIASA Journals reveló que tener un perro estaba asociado con un riesgo 24% menor de morir por cualquiera causa, en un periodo de 10 años.

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Sin embargo, el impacto positivo no es solamente físico: tener una mascota puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y la salud mental.

    En conversación con The New York Times, el Dr. Dhruv Kazi, contó cómo adoptar a su perro llamado Rumi le ayudó a pasar más tiempo al aire libre, a conocer nuevas personas, a divertirse y a no sentirse solo: “Fue fundamental para que yo no pierda la cordura”, afirmó el cardiólogo.

    Además, agregó que “quienes tienen mascotas, pero en particular quienes tienen perros, viven más tiempo y tienen mejor salud que quienes no las tienen (...) la correlación es muy convincente”.

    Sin embargo, es prudente cuestionar cuál es la causa o la razón detrás de la capacidad que tienen los animales para mejorar la salud de las personas.

    ¿Cuál es la explicación científica de la influencia de las mascotas sobre la salud de sus dueños?

    Una de las teorías es que, quienes tienen mascotas, en especial perros, están obligados a ser más activos físicamente, ya que deben pasear a estos animales. Generalmente, los perros pasean una vez al día, sin embargo, hay algunos que lo hacen dos veces.

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Un metanálisis que fue realizado por el Dr. Adrian Bauman en el año 2012 exploró este aspecto de la vida de las personas que tienen perros, y descubrió que la gran mayoría de los dueños que paseaban a sus mascotas lograban cumplir con la cuota de recomendaciones estándar de hacer actividad física 150 minutos a la semana.

    Según la OMS, la actividad física regular es muy beneficiosa para la salud, ya que ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles y reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad.

    Sin embargo, esto solo aplica para quienes aplican la tenencia de mascotas responsable, ya que no todas las personas que tienen un perro, los pasean.

    Según la profesora de epidemiología, Tove Fall, las personas que no tienen hábitos saludables podrían no cambiar al integrar a un perro a sus vidas, incluso, podrían traspasar el estilo de vida poco saludable a la mascota. La experta realizó un estudio en el que descubrió que si un perro tiene diabetes tipo 2, su dueño también tiene más probabilidades de desarrollarla.

    En cuanto a los beneficios en la salud mental, la explicación está estrechamente relacionada con la soledad y el aislamiento. Estudios han demostrado que las personas que más se benefician de tener una mascota son quienes están solteros o constantemente solos.

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Si bien la comunidad científica no ha logrado establecer causalidades más específicas ya que eso requiere tomar en cuenta factores como la edad, raza y poder adquisitivo de las personas que tienen mascotas, sí afirman que pueden ser una gran alegría, a pesar del estrés y la pena que muchas veces puede conllevar entrenarlos para ir al baño, enseñarles trucos, verlos enfermos o tener que atravesar el duelo de perder a un animal.

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