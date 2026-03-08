10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

No hay duda de que en la actualidad, las mascotas son parte de las familias. Los tiempos han cambiado, si bien antes era muy común que los perros se limitarán a vivir en el patio y los gatos se pasearán todo el día por los techos, ahora es mucho más común la tenencia responsable.

Un estudio realizado por la Universidad Católica en conjunto con el Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile, arrojó que en Chile hay 8.306.650 perros y 4.176.029 gatos con dueño.

Es por esto mismo, que los animales domésticos cada vez están más horas compartiendo espacio con los humanos, dentro de casa y con la libertad de transitar dentro de esta.

Sin embargo, expertos en veterinaria advierten que hay que tener precaución con esto, ya que hay ciertos objetos, sustancias o alimentos que están en el hogar, que podrían poner en riesgo la vida de las mascotas, incluso, en casos más graves, causarles la muerte.

Estas son algunas de las precauciones a considerar si tienes un compañero de cuatro patas al que quieres proteger.

Tres elementos que son tóxicos para los gatos

La gama de elementos venenosos para los gatos es bastante más limitada en comparación a la de los perros, ¿por qué? Porque ellos son mucho más selectivos a la hora de comer, no todos los alimentos les llaman la atención.

Sin embargo, los gatos suelen sufrir consecuencias más severas a los venenos , ya que sus organismos son más sensibles.

1- Los lirios

En casi todas sus variedades, son extremadamente peligrosos para ellos. Bastaría un mordisco a una hoja o a un pétalo para provocar daño renal.

Larry Cowgill , profesor de nefrología veterinaria en la Universidad de California en Davis, dijo en conversación con The Washington Post que incluso el polen, los estambres y los pétalos que caen de los estantes pueden ser tóxicos. “Si un gato simplemente camina sobre el polen y se lame las patas, puede sufrir insuficiencia renal y la muerte”, afirmó.

Además, la intoxicación por esta planta provoca pérdida de apetito, vómitos, salivación extrema, somnolencia profunda y, en ocasiones, signos neurológicos como tropiezos, temblores y convulsiones.

Es de suma importancia asistir a un veterinario lo más pronto posible, ya que el envenenamiento en etapa inicial suele mejorar con un tratamiento adecuado en un lapso de 24 a 48 horas, pero una vez se desarrolla insuficiencia renal, muchos gatos mueren.

Si bien las flores frescas son bonitas, si tienes un gato en casa, lo más recomendable es optar por las artificiales. De la misma manera, si eres una persona que desea regalar un arreglo floral a una pareja, amigo o familiar, considera desechar los lirios como opción en caso de que esta persona tenga un gato en casa.

2- Paracetamol e ibuprofeno

Los analgésicos de venta libre para humanos son peligrosos para las mascotas. El simple hecho de que un gato de una lamida a una cápsula de ibuprofeno puede generar insuficiencia renal y muerte.

La intoxicación por paracetamol puede provocar daño hepático y afectar la capacidad que tiene la sangre para transportar oxígeno. Lo más recomendable sería mantener ambos medicamentos en un cajón cerrado, fuera del alcance del animal.

3- Antiparasitarios para perros

Los medicamentos para las pulgas y las garrapatas de los perros también son dañinos para los felinos. El contacto directo entre un gato y un can al que se le aplicó de manera tópica la sustancia puede causar síntomas neurológicos.

Siete elementos que son tóxicos para los perros

Los perros son más glotones y menos exigentes con lo que comen, por lo que corren más riesgo de intoxicarse a causa de un alimento.

1- Uvas y pasas

Estas frutas pueden causar daño renal, aunque según lo que comentó el profesor de urgencias Steven Epstein en un estudio que realizó sobre la intoxicación a causa de estas comidas, la gran mayoría de los perros que son tratados por un profesional tienen buen pronóstico. Aunque una vez se produce daño renal, solo la mitad logra sobrevivir.

Hay que tener en cuenta que todos los perros pueden tener reacciones variadas. Algunos pueden comer grandes cantidades de estos alimentos sin problemas, mientras que otros pueden morir tras ingerir menos de un puñado.

2- El edulcorante Xilitol

Existe un sustituto de la azúcar llamado Xilitol, que se encuentra muchas veces en productos horneados, chicles, dulces de menta, mantequilla de maní, barritas de cereal light, jugos en polvo o incluso en artículos dentales como la pasta y el enjuague bucal.

Cuando es consumido por perros, puede causar niveles bajos de azúcar en sangre e insuficiencia hepática, que viene acompañada de síntomas como vómitos, somnolencia extrema y debilidad. Lo recomendable es leer los ingredientes de los alimentos y, tratar de evitar los que contengan aquel sustituto o almacenarlos en un lugar fuera del alcance de la mascota.

3- Alimentos comunes

Las comidas que pueden causar intoxicación en los perros son el chocolate (sobre todo el que tiene un alto porcentaje de cacao), la cebolla y el ajo, aunque es más probable que estos dos últimos sean mucho más problemáticos en perros pequeños.

4- Medicamentos y drogas

Al igual que con los gatos, el ibuprofeno y el paracetamol pueden ser tóxicos, aunque generalmente se requieren dosis más altas para que causen problemas. Los suplementos de vitamina D, las cremas con estrógeno y los antidepresivos también pueden causar enfermedades, al igual que las drogas como las anfetaminas y el cannabis.

5- Las palmas de sagú

Este popular tipo de planta que generalmente es utilizada para decorar interiores, también resulta tóxica en los perros. Morder una hoja grande puede causar la muerte del animal.

Los síntomas del envenenamiento por la planta pueden aparecer en cuestión de horas, estos incluyen: letargo, disminución del apetito, vómitos, diarrea (que puede tener presencia de sangre), indicios de insuficiencia hepática como la coloración amarilla de la piel, los ojos y las encías y, por último, en casos más graves, signos neurológicos como tropiezos o convulsiones.

6- Los venenos para roedores

Algunos venenos para ratas contienen vitamina D3, que aumenta los niveles de calcio en la sangre, lo que provoca la mineralización de los tejidos y, posteriormente, la muerte. Las mascotas pueden morir tras ingerir el cebo o, en su defecto, a roedores que hayan sido envenenados.

7- El mineral del zinc

Este mineral presente en algunos alimentos, puede provocar daño a los glóbulos rojos de los perros y también, anemia.

¿Qué debo hacer si mi mascota se envenenó?

Si tu mascota consumió cualquier alimento u objeto nombrado anteriormente, lo más importante es reaccionar lo más rápido posible y asistir a un médico veterinario de urgencia.

Las intoxicaciones se suelen tratar con terapia de fluidos administrada de manera intravenosa y también con medicamentos de descontaminación gastrointestinal , que se encargan de inducir el vómito para eliminar el elemento que provocó la intoxicación.

En los casos más graves, la diálisis puede utilizarse para tratar la insuficiencia renal y extraer las sustancias tóxicas de la sangre.