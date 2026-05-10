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    Esteban Pavez se convierte en el héroe de Alianza Lima al marcar un golazo en el clásico ante Sporting Cristal

    El excapitán de Colo Colo marcó la agónica cifra de los blanquiazules en la igualdad por 1-1 frente al cuadro cervecero.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Esteban Pavez marcó un golazo en el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

    Esteban Pavez fue héroe y figura en Alianza Lima. Tras su bullada salida de Colo Colo, el volante se encontró con su primera alegría en el país incaico. Anotó un agónico gol, desde fuera del área, que le dio el empate por 1-1 a los blanquiazules en el clásico ante Sporting Cristal.

    El equipo que dirige Pablo Guede estaba en desventaja tras la apertura de la cuenta de Gustavo Cazonatti, a los 72′. Fue allí cuando el excapitán del Cacique salió al rescate, con una anotación de buena factura en los minutos de descuento.

    El otrora futbolista de los albos recibió un pase del ecuatoriano Eryc Castillo y arremetió con fuerza por el centro del campo: sin dudar, sacó un potente derechazo que venció al portero rival a los 90′+2′. Automáticamente, el tanto desató un efusivo festejo en el estadio Alejandro Villanueva. No solo porque ocurrió en el epílogo, sino porque le permite a los limeños seguir siendo punteros absolutos de la Liga Peruana con 33 puntos.

    Esta algarabía también la expresó Pavez al término del cotejo contra los cerveceros. “Vamos partido a partido, paso a paso, porque este es un torneo bastante largo. Nosotros todavía no nos creemos campeones de nada; sabemos que cada partido es una final y los jugamos así. Siento mucha alegría porque venía buscando el gol. A mis compañeros les decía que me dejaran una ahí atrás; estaba con mucha confianza. Estoy contento por el tanto, pero nosotros queríamos los tres puntos”, partió diciendo.

    “Lo intentamos los 90 minutos. Fue un duelo muy complicado porque ellos tienen buenos jugadores y supieron salir jugando, especialmente en el primer tiempo. En el segundo, anotaron un buen gol, también por una desconcentración nuestra. Hay que seguir trabajando. Pero este equipo se entrega al máximo en la semana y en la cancha. Cuando no se puede ganar, es importante no perder. Dentro de todo es un punto bueno. Seguimos arriba y dependiendo de nosotros”, cerró.

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