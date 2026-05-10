Investigan homicidio de ciudadano peruano tras ataque con arma blanca en Arica

La Fiscalía de Arica, en conjunto con unidades especializadas de Carabineros, se encuentra investigando el homicidio de un ciudadano peruano de 52 años, ocurrido durante la tarde de este sábado en el sector céntrico de la capital de la Región de Arica y Parinacota.

El incidente se registró alrededor de las 19:00 horas. Según los antecedentes preliminares, la víctima fue atacada con un arma cortopunzante en la avenida Argentina por motivos que aún son materia de investigación. Tras ser herido de gravedad, el hombre consiguió desplazarse por sus propios medios hasta la plaza Diego Portales.

Desde ese punto, fue evacuado de urgencia hacia la unidad de emergencia del hospital regional, donde falleció debido a la severidad de sus lesiones, pese a los esfuerzos médicos,

Por instrucción del Ministerio Público, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía acudió al lugar para coordinar las labores de investigación para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar al autor del crimen.

En tanto, las pericias quedaron a cargo de las unidades especializadas de Carabineros OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar).

Los funcionarios realizaron diversos peritajes en el sitio del suceso, específicamente el análisis de evidencia y empadronamiento de testigos.