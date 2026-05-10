SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    A través de pilotos, networking y colaboración con corporativos, Corfo busca acelerar emprendimientos sostenibles y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las pymes.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo
    05 Junio 2018 Fachada Corfo. Foto: Andres Perez VISTAS - DETALLE - FRONTIS - Andres Perez

    Hace unos días, Corfo celebró sus 87 años poniendo sobre la mesa uno de los temas que más fuerza ha tomado en el ecosistema emprendedor y empresarial: cómo avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles, conectando startups, pymes y grandes compañías en torno a desafíos reales de innovación. La actividad, denominada como “Sostenibilidad en Acción: Conectar para Escalar”, reunió a más de 120 asistentes, entre representantes de grandes corporaciones, startups, emprendimientos dinámicos y actores ligados a innovación y sostenibilidad.

    La apuesta detrás de este tipo de instancias apunta a algo más amplio que solo generar networking. Desde Corfo explican que hoy existe una necesidad creciente de acelerar la incorporación de soluciones sostenibles dentro de las cadenas productivas, especialmente considerando que las grandes empresas enfrentan desafíos cada vez más complejos en materias como descarbonización, gestión hídrica, economía circular, eficiencia logística y reducción de emisiones. “Hoy las grandes empresas tienen incentivos muy concretos para vincularse con startups y emprendimientos dinámicos cuando buscan avanzar en sostenibilidad”, explica Maricho Gálvez, gerenta de Emprendimiento Dinámico de Corfo. Según detalla, las compañías necesitan innovar para mejorar eficiencia, reducir costos y responder a mercados cada vez más exigentes, pero también enfrentan crecientes desafíos ambientales y sociales.

    En ese contexto, agrega que trabajar con emprendimientos permite acceder a soluciones más ágiles, especializadas e innovadoras. “No se trata solo de incorporar tecnología, sino de abrir espacio a nuevas capacidades que pueden aportar valor al negocio y a la forma en que la empresa enfrenta sus impactos y oportunidades”, sostiene.

    El evento contó con la participación de grandes compañías como Banco Bci, Coca-Cola Chile, Cencosud, Walmart, Carozzi, Abastible, Codelco, BancoEstado y Entel Digital, entre otras, además de startups que ya están desarrollando soluciones aplicadas en distintas industrias. Entre ellas estuvo EkO3, empresa que desarrolló sistemas de desinfección sin químicos para procesos productivos; Hera Materials, enfocada en biomateriales compostables y reciclables; y Neocrop Technologies, startup biotecnológica que incluso recibió inversión de Carozzi Ventures.

    Según explica Gálvez, Corfo está impulsando una estrategia transversal, más que focalizada en una industria específica. El objetivo es apoyar emprendimientos que respondan a desafíos productivos y ambientales que hoy cruzan múltiples sectores económicos. “Estamos apoyando soluciones ligadas a transición energética, resiliencia climática, gestión hídrica, logística sostenible, nuevos materiales e innovación agroalimentaria”, comenta la ejecutiva. Y agrega que muchas de estas tecnologías pueden aplicarse en distintas industrias al mismo tiempo.

    Uno de los puntos relevantes del encuentro fue el denominado “networking circular”, una dinámica donde empresas y startups trabajaron directamente sobre desafíos concretos agrupados en cinco áreas: agua y eficiencia hídrica, descarbonización, optimización operacional y logística, economía circular y gestión de residuos, y gestión de riesgos. La idea era facilitar conversaciones que eventualmente puedan traducirse en pilotos, validaciones comerciales o nuevas alianzas.

    Ahí aparece también una de las principales dificultades del ecosistema: lograr que startups y grandes empresas logren entenderse y trabajar juntas. “Muchas veces los emprendimientos tienen soluciones innovadoras y validadas, pero entrar a un gran corporativo requiere cumplir estándares internos, adaptarse a procesos complejos y demostrar capacidad de implementación a escala”, explica Gálvez.

    Otro aspecto que la corporación está observando es cómo medir el impacto económico y productivo de este tipo de iniciativas. Según explica Gálvez, hoy el seguimiento incluye variables como crecimiento en ventas, levantamiento de capital, validación comercial y expansión hacia nuevos mercados. Solo entre 2024 y 2025, Corfo apoyó a 136 emprendimientos con soluciones orientadas a sostenibilidad. Ese portafolio acumuló más de $13 mil millones en ventas y cerca de $4.300 millones en levantamiento de capital durante 2024.

    Las grandes empresas

    Desde el sector corporativo, el interés por impulsar este tipo de colaboración también ha ido creciendo. Gonzalo Soto, líder de Estrategia Pyme y Emprendimiento en Bci, señala que uno de los elementos críticos para que las pymes puedan avanzar hacia modelos más sostenibles sigue siendo el acceso a financiamiento y herramientas adecuadas. “Hoy vemos interés en soluciones vinculadas a transición energética y adopción de tecnologías que permitan a pymes y emprendimientos operar de manera más sostenible y eficiente”, comenta.

    En esa línea, menciona iniciativas como el programa “Pyme Sostenible”, impulsado este año por la entidad financiera, además de instrumentos como Leasing Verde, enfocado en activos con impacto ambiental positivo, como vehículos eléctricos, híbridos o paneles solares. Soto agrega que Bci también está trabajando con startups y scaleups mediante modelos de pilotaje y experimentación impulsados desde Bci Labs, buscando conectar emprendimientos tecnológicos con soluciones aplicadas al sector financiero y al desarrollo empresarial.

    Por el lado de Abastible, su Líder de Propósito y Relacionamiento, Cristóbal Aravena, cuenta que recientemente la compañía lanzó el Fondo Pyme², en el marco de su propósito corporativo “que es potenciar el espíritu emprendedor, entregando financiamiento a distintas iniciativas y soluciones innovadoras de startups y emprendimientos que contribuyeran al fortalecimiento y desarrollo sostenible de otras pymes”, explica.

    Este foco –según el ejecutivo– se materializa también en la vinculación activa que tiene Abastible con emprendimientos que aportan innovación y nuevas capacidades para abordar los desafíos energéticos actuales. En este contexto, Abastible Tec, filial de la compañía orientada a liderar la transición energética, actúa como un habilitador clave, canalizando la colaboración con startups a través de un modelo de “incubadora proactiva” que contempla inversión, acompañamiento estratégico y acceso a su red comercial global.

    “De esta forma, las startups no solo fortalecen el ecosistema emprendedor. A través de la integración de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial, estas soluciones permiten optimizar el uso de la energía, mejorar la eficiencia operativa y avanzar de manera concreta en la reducción de emisiones”, concluye Aravena.

    Más sobre:Hub emprendehub emprendimientoCorfohubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Condenan a presidio perpetuo a mujer acusada de encargar homicidio en Ruta 5 Sur en Mostazal

    Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto

    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones

    Incendio en domicilio de San Joaquín deja a tres adultos mayores fallecidos

    Venezuela alerta derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 10 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 10 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    Condenan a presidio perpetuo a mujer acusada de encargar homicidio en Ruta 5 Sur en Mostazal

    Canciller Pérez Mackenna y subsecretaria Estévez visitan India para impulsar acuerdo comercial e inversiones

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad
    Negocios

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    Lo que declaró Michael Clark a la CMF: “No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”

    Cómo cambiar la tendencia

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio
    Tendencias

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio

    Qué explica las sensaciones que generan las casas “embrujadas”, según una investigación científica

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    En vivo: OL Lyonnes de Tiane Endler enfrenta al PSG en la final de la Copa de Francia
    El Deportivo

    En vivo: OL Lyonnes de Tiane Endler enfrenta al PSG en la final de la Copa de Francia

    “Se echó el equipo a la espalda”: Alexis Sánchez suma elogios en España tras el nuevo triunfo del Sevilla

    La emoción de la DT de la Roja Sub 17 femenina tras clasificar al Mundial: “Queríamos darle esta alegría a Chile”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026
    Cultura y entretención

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto
    Mundo

    Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto

    Venezuela alerta derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?