Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

Hace unos días, Corfo celebró sus 87 años poniendo sobre la mesa uno de los temas que más fuerza ha tomado en el ecosistema emprendedor y empresarial: cómo avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles, conectando startups, pymes y grandes compañías en torno a desafíos reales de innovación. La actividad, denominada como “Sostenibilidad en Acción: Conectar para Escalar”, reunió a más de 120 asistentes, entre representantes de grandes corporaciones, startups, emprendimientos dinámicos y actores ligados a innovación y sostenibilidad.

La apuesta detrás de este tipo de instancias apunta a algo más amplio que solo generar networking. Desde Corfo explican que hoy existe una necesidad creciente de acelerar la incorporación de soluciones sostenibles dentro de las cadenas productivas, especialmente considerando que las grandes empresas enfrentan desafíos cada vez más complejos en materias como descarbonización, gestión hídrica, economía circular, eficiencia logística y reducción de emisiones. “Hoy las grandes empresas tienen incentivos muy concretos para vincularse con startups y emprendimientos dinámicos cuando buscan avanzar en sostenibilidad”, explica Maricho Gálvez, gerenta de Emprendimiento Dinámico de Corfo. Según detalla, las compañías necesitan innovar para mejorar eficiencia, reducir costos y responder a mercados cada vez más exigentes, pero también enfrentan crecientes desafíos ambientales y sociales.

En ese contexto, agrega que trabajar con emprendimientos permite acceder a soluciones más ágiles, especializadas e innovadoras. “No se trata solo de incorporar tecnología, sino de abrir espacio a nuevas capacidades que pueden aportar valor al negocio y a la forma en que la empresa enfrenta sus impactos y oportunidades”, sostiene.

El evento contó con la participación de grandes compañías como Banco Bci, Coca-Cola Chile, Cencosud, Walmart, Carozzi, Abastible, Codelco, BancoEstado y Entel Digital, entre otras, además de startups que ya están desarrollando soluciones aplicadas en distintas industrias. Entre ellas estuvo EkO3, empresa que desarrolló sistemas de desinfección sin químicos para procesos productivos; Hera Materials, enfocada en biomateriales compostables y reciclables; y Neocrop Technologies, startup biotecnológica que incluso recibió inversión de Carozzi Ventures.

Según explica Gálvez, Corfo está impulsando una estrategia transversal, más que focalizada en una industria específica. El objetivo es apoyar emprendimientos que respondan a desafíos productivos y ambientales que hoy cruzan múltiples sectores económicos. “Estamos apoyando soluciones ligadas a transición energética, resiliencia climática, gestión hídrica, logística sostenible, nuevos materiales e innovación agroalimentaria”, comenta la ejecutiva. Y agrega que muchas de estas tecnologías pueden aplicarse en distintas industrias al mismo tiempo.

Uno de los puntos relevantes del encuentro fue el denominado “networking circular”, una dinámica donde empresas y startups trabajaron directamente sobre desafíos concretos agrupados en cinco áreas: agua y eficiencia hídrica, descarbonización, optimización operacional y logística, economía circular y gestión de residuos, y gestión de riesgos. La idea era facilitar conversaciones que eventualmente puedan traducirse en pilotos, validaciones comerciales o nuevas alianzas.

Ahí aparece también una de las principales dificultades del ecosistema: lograr que startups y grandes empresas logren entenderse y trabajar juntas. “Muchas veces los emprendimientos tienen soluciones innovadoras y validadas, pero entrar a un gran corporativo requiere cumplir estándares internos, adaptarse a procesos complejos y demostrar capacidad de implementación a escala”, explica Gálvez.

Otro aspecto que la corporación está observando es cómo medir el impacto económico y productivo de este tipo de iniciativas. Según explica Gálvez, hoy el seguimiento incluye variables como crecimiento en ventas, levantamiento de capital, validación comercial y expansión hacia nuevos mercados. Solo entre 2024 y 2025, Corfo apoyó a 136 emprendimientos con soluciones orientadas a sostenibilidad. Ese portafolio acumuló más de $13 mil millones en ventas y cerca de $4.300 millones en levantamiento de capital durante 2024.

Las grandes empresas

Desde el sector corporativo, el interés por impulsar este tipo de colaboración también ha ido creciendo. Gonzalo Soto, líder de Estrategia Pyme y Emprendimiento en Bci, señala que uno de los elementos críticos para que las pymes puedan avanzar hacia modelos más sostenibles sigue siendo el acceso a financiamiento y herramientas adecuadas. “Hoy vemos interés en soluciones vinculadas a transición energética y adopción de tecnologías que permitan a pymes y emprendimientos operar de manera más sostenible y eficiente”, comenta.

En esa línea, menciona iniciativas como el programa “Pyme Sostenible”, impulsado este año por la entidad financiera, además de instrumentos como Leasing Verde, enfocado en activos con impacto ambiental positivo, como vehículos eléctricos, híbridos o paneles solares. Soto agrega que Bci también está trabajando con startups y scaleups mediante modelos de pilotaje y experimentación impulsados desde Bci Labs, buscando conectar emprendimientos tecnológicos con soluciones aplicadas al sector financiero y al desarrollo empresarial.

Por el lado de Abastible, su Líder de Propósito y Relacionamiento, Cristóbal Aravena, cuenta que recientemente la compañía lanzó el Fondo Pyme², en el marco de su propósito corporativo “que es potenciar el espíritu emprendedor, entregando financiamiento a distintas iniciativas y soluciones innovadoras de startups y emprendimientos que contribuyeran al fortalecimiento y desarrollo sostenible de otras pymes”, explica.

Este foco –según el ejecutivo– se materializa también en la vinculación activa que tiene Abastible con emprendimientos que aportan innovación y nuevas capacidades para abordar los desafíos energéticos actuales. En este contexto, Abastible Tec, filial de la compañía orientada a liderar la transición energética, actúa como un habilitador clave, canalizando la colaboración con startups a través de un modelo de “incubadora proactiva” que contempla inversión, acompañamiento estratégico y acceso a su red comercial global.

“De esta forma, las startups no solo fortalecen el ecosistema emprendedor. A través de la integración de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial, estas soluciones permiten optimizar el uso de la energía, mejorar la eficiencia operativa y avanzar de manera concreta en la reducción de emisiones”, concluye Aravena.