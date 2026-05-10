SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51%

    La última medición mostró además un aumento entre quienes no tienen una opinión definida sobre la conducción del Ejecutivo. En paralelo, un 40% considera incorrecto el rumbo del gobierno frente a la situación de emergencia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La aprobación del gobierno del Presidente José Antonio Kast volvió a registrar una caída en la última encuesta Criteria, en medio de un escenario marcado por evaluaciones divididas sobre la conducción del Ejecutivo y el manejo de la situación de emergencia que atraviesa el país.

    Según los resultados dados a conocer este miércoles, la aprobación del Mandatario retrocedió dos puntos respecto de la medición anterior y se ubicó en un 36%.

    En paralelo, la desaprobación se mantuvo estable en un 51%, mientras que un 13% de los encuestados afirmó no saber si aprueba o desaprueba la conducción de Kast, cifra que aumentó en dos puntos.

    La encuesta, aplicada el 7 de mayo mediante panel online y con una muestra de 1.000 casos, también abordó la evaluación del gabinete y la percepción sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Ejecutivo.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51% JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Gobierno y situación de emergencia

    Respecto al rumbo adoptado por el gobierno frente a la situación de emergencia, un 40% considera que el camino es incorrecto, lo que representa una baja de tres puntos en comparación con la medición previa.

    Por otro lado, un 37% estima que el enfoque del Ejecutivo es correcto.

    Asimismo, aumentó el porcentaje de personas que declara no tener una opinión clara sobre este tema, alcanzando un 23%.

    En cuanto a los atributos presidenciales, José Antonio Kast obtiene sus mejores evaluaciones en dimensiones vinculadas al liderazgo y capacidad de trabajo.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51%

    Un 56% lo define como “trabajador”, mientras que un 53% considera que “es directo, va de frente”. En tanto, un 50% cree que “es competente, tiene las capacidades necesarias para el cargo”.

    Respecto a la gestión del gobierno, las evaluaciones positivas se concentran principalmente en el ámbito económico. Un 54% considera que el Ejecutivo es capaz de hacer crecer la economía y un 50% cree que puede entregar estabilidad al país.

    Evaluación de ministros

    En el gabinete, Ximena Rincón (79%), Natalia Ducó (75%) y Mara Sedini (73%) se mantienen entre las figuras más conocidas.

    Más atrás aparecen Paula Poblete (58%), Jorge Quiroz (57%) y Trinidad Steiner (53%).

    Criteria destacó que todas las figuras del gabinete aumentaron su nivel de conocimiento desde marzo, especialmente Mara Sedini y Trinidad Steiner.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51%

    En términos de evaluación positiva, May Chomalí lidera con un 62% de aprobación entre quienes la conocen.

    Le siguen José García Ruminot con un 58% e Iván Poduje con un 56%.

    En contraste, Mara Sedini (35%) y Ximena Rincón (38%) registran las evaluaciones más bajas del gabinete.

    Ley de Reconstrucción

    Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 37% declara estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 30% afirma estar en contra.

    Además, un 33% señala no tener una postura definida sobre el proyecto.

    En cuanto a la percepción sobre los principales beneficiarios de la iniciativa, un 46% considera que favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.

    Por otro lado, un 35% cree que la propuesta apunta a la creación de empleo para la población en general.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51%
    Más sobre:Encuesta CriteriaAprobaciónDesaprobaciónGobiernoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo Prado oficiará a parlamentarios del Distrito 9 por impacto de proyecto que elimina contribuciones

    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    Por “tsunami” de indicaciones: bancada PPD-Independientes condena hostigamiento a diputado Jaime Araya

    Balladares (RN) critica eventuales indicaciones opositoras a la megarreforma y pide cumplir plazos del gobierno

    Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para defender a Venezuela en la disputa con Guyana por Esequibo

    Investigan homicidio de ciudadano peruano tras ataque con arma blanca en Arica

    Lo más leído

    1.
    Mineduc evalúa “pausa” en implementación de los SLEP en algunos municipios

    Mineduc evalúa “pausa” en implementación de los SLEP en algunos municipios

    2.
    La chispa que encendió a los secundarios

    La chispa que encendió a los secundarios

    3.
    Cadem: rechazo a megarreforma de Kast sube a 51% y mayoría se opone a rebaja de impuestos a empresas

    Cadem: rechazo a megarreforma de Kast sube a 51% y mayoría se opone a rebaja de impuestos a empresas

    4.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    5.
    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Lo Prado oficiará a parlamentarios del Distrito 9 por impacto de proyecto que elimina contribuciones
    Chile

    Lo Prado oficiará a parlamentarios del Distrito 9 por impacto de proyecto que elimina contribuciones

    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    Por “tsunami” de indicaciones: bancada PPD-Independientes condena hostigamiento a diputado Jaime Araya

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad
    Negocios

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    Lo que declaró Michael Clark a la CMF: “No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”

    Cómo cambiar la tendencia

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio
    Tendencias

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio

    Qué explica las sensaciones que generan las casas “embrujadas”, según una investigación científica

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Con un gol agónico y una polémica en el cierre: Arsenal supera una dura prueba ante West Ham y sueña con la Premier
    El Deportivo

    Con un gol agónico y una polémica en el cierre: Arsenal supera una dura prueba ante West Ham y sueña con la Premier

    Esteban Pavez se convierte en el héroe de Alianza Lima al marcar un golazo en el clásico ante Sporting Cristal

    Tiane Endler, campeona otra vez: OL Lyonnes golea al PSG y se queda con la Copa de Francia

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes
    Cultura y entretención

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para defender a Venezuela en la disputa con Guyana por Esequibo
    Mundo

    Delcy Rodríguez llega a Países Bajos para defender a Venezuela en la disputa con Guyana por Esequibo

    Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto

    Venezuela alerta derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?