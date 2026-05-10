La aprobación del gobierno del Presidente José Antonio Kast volvió a registrar una caída en la última encuesta Criteria, en medio de un escenario marcado por evaluaciones divididas sobre la conducción del Ejecutivo y el manejo de la situación de emergencia que atraviesa el país.

Según los resultados dados a conocer este miércoles, la aprobación del Mandatario retrocedió dos puntos respecto de la medición anterior y se ubicó en un 36%.

En paralelo, la desaprobación se mantuvo estable en un 51%, mientras que un 13% de los encuestados afirmó no saber si aprueba o desaprueba la conducción de Kast, cifra que aumentó en dos puntos.

La encuesta, aplicada el 7 de mayo mediante panel online y con una muestra de 1.000 casos, también abordó la evaluación del gabinete y la percepción sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Ejecutivo.

Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51% JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Gobierno y situación de emergencia

Respecto al rumbo adoptado por el gobierno frente a la situación de emergencia, un 40% considera que el camino es incorrecto, lo que representa una baja de tres puntos en comparación con la medición previa.

Por otro lado, un 37% estima que el enfoque del Ejecutivo es correcto.

Asimismo, aumentó el porcentaje de personas que declara no tener una opinión clara sobre este tema, alcanzando un 23%.

En cuanto a los atributos presidenciales, José Antonio Kast obtiene sus mejores evaluaciones en dimensiones vinculadas al liderazgo y capacidad de trabajo.

Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51%

Un 56% lo define como “trabajador”, mientras que un 53% considera que “es directo, va de frente”. En tanto, un 50% cree que “es competente, tiene las capacidades necesarias para el cargo”.

Respecto a la gestión del gobierno, las evaluaciones positivas se concentran principalmente en el ámbito económico. Un 54% considera que el Ejecutivo es capaz de hacer crecer la economía y un 50% cree que puede entregar estabilidad al país.

Evaluación de ministros

En el gabinete, Ximena Rincón (79%), Natalia Ducó (75%) y Mara Sedini (73%) se mantienen entre las figuras más conocidas.

Más atrás aparecen Paula Poblete (58%), Jorge Quiroz (57%) y Trinidad Steiner (53%).

Criteria destacó que todas las figuras del gabinete aumentaron su nivel de conocimiento desde marzo, especialmente Mara Sedini y Trinidad Steiner.

Criteria: aprobación del Presidente Kast llega al 36% y desaprobación se mantiene en un 51%

En términos de evaluación positiva, May Chomalí lidera con un 62% de aprobación entre quienes la conocen.

Le siguen José García Ruminot con un 58% e Iván Poduje con un 56%.

En contraste, Mara Sedini (35%) y Ximena Rincón (38%) registran las evaluaciones más bajas del gabinete.

Ley de Reconstrucción

Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 37% declara estar de acuerdo con la iniciativa, mientras que un 30% afirma estar en contra.

Además, un 33% señala no tener una postura definida sobre el proyecto.

En cuanto a la percepción sobre los principales beneficiarios de la iniciativa, un 46% considera que favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.

Por otro lado, un 35% cree que la propuesta apunta a la creación de empleo para la población en general.