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    Fiscalía dispone que Brigada de Homicidios de la PDI indague caso de menor que habría sido atacado por perros en Molina

    "Las heridas podrían no coincidir con el ataque de animales", señalaron desde el ente persecutor. La víctima fue encontrada al interior de una acequia durante la madrugada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial PDI Tarapacá

    Al interior de una acequia, en el sector Pichingal de Molina, Región del Maule, fue encontrado durante la madrugada de este viernes un menor de 15 años, de nacionalidad haitiana, con graves lesiones en su cuerpo.

    El niño fue trasladado por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) al Hospital de Curicó, donde quedó internado con diagnóstico reservado y con riesgo vital.

    Según las versiones iniciales del hecho, la víctima, mientras se desplazaba a pie por el sector, fue atacada por una jauría de perros cuya procedencia se desconoce.

    Así, en primera instancia, la Fiscalía del Maule dispuso diversas diligencias a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) a fin de establecer de dónde eran los animales y si tenían o no dueño.

    Con el correr de las horas, sin embargo, surgieron nuevas líneas investigativas.

    Jaime Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional del Maule, relató que “eran cerca de las 2.00 de la madrugada de este jueves cuando personal de Carabineros llega hasta un sector rural de la comuna de Molina, específicamente al costado de una ruta donde encuentran a este menor gravemente herido”.

    Según el propio parte policial se trataría de un ataque de animales, específicamente perros, pero esta situación podría cambiar debido a que la Fiscalía de Flagrancia ha dispuesto que personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indague este hecho ya que las heridas podrían no coincidir con el ataque de animales", agregó.

    Troncoso informó que el menor se encuentra en extrema gravedad hospitalizado en Curicó y explicó que el trabajo del ente persecutor apunta a “lograr establecer claramente cuál fue la acción que motivó o que llevó a las heridas que llevan a este menor a estar en este estado de salud”.

    Desde la PDI explican que se debe comprobar científicamente la causa de las lesiones del menor.

    Más sobre:PolicialTenencia responsable de mascotasJauría de perrosMolinaFiscalía del Maule

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