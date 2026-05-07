Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años

El conflicto en Medio Oriente siguió explicando en gran medida el comportamiento del comercio exterior en Chile, con las exportaciones siendo impulsadas por el sector minero, mientras las compras de petróleo acrecentaron las importaciones.

Según dio a conocer este jueves el Banco Central, en abril las exportaciones subieron 7% interanual a US$9.718 millones, lo que, sin embargo, representó su menor nivel desde febrero. El aumento se debió principalmente al avance de 14,1% en los envíos mineros, los que totalizaron US$5.963 millones, también su nivel más bajo desde febrero.

En este ítem, los envíos de cobre, el principal producto de exportación del país, subieron 0,3% a US$4.647 millones, anotando su nivel más bajo desde febrero y su menor desempeño desde marzo de 2024, cuando tuvieron una variación nula.

En tanto, dentro del segmento minero, los productos no cobre, como el carbonato de litio, oro, sulfato de litio y plata tuvieron un mucho mejor comportamiento. Así, por ejemplo, las exportaciones de carbonato de litio saltaron 175,6% a US$498 millones.

Al respecto Bci Estudios dijo en un informe que el crecimiento de las exportaciones mineras en abril “estuvo fuertemente incidido por un efecto precio derivado del rally minero global, al controlar por dicho factor, las cantidades exportadas habrían mostrado una expansión significativamente menor, destacando incluso la contracción real en los envíos de concentrados de cobre".

El resto de los sectores anotaron caídas con una baja de 1,5% en los envíos agropecuarios, silvícolas y pesqueros a US$670 millones y un descenso de 2,9% en los industriales, los que totalizaron US$3.085 millones.

Petróleo.

Importaciones

Por el lado de la demanda, las importaciones, medidas en términos CIF, crecieron 11,1% interanual a US$2.196 millones, impulsadas por el aumento de 12,5% en los bienes intermedios que sumaron US$4.460 millones. A su vez, éstas fueron acrecentadas principalmente por el alza de 62,3% en las compras de petróleo, las que subieron a US$549 millones. Aunque el aumento fue menor al 80,8% del mes pasado, anotaron su nivel fue el más alto desde mayo de 2024.

En su informe Bci señaló que dicho avance se debió “al shock de precios en el petróleo y sus derivados, lo que elevó el valor importado sin un aumento correlativo en las cantidades”.

Las importaciones de bienes de consumo, por su parte, subieron 10,1% a US$2.196 millones, mostrando resiliencia en durables y carnes, mientras que las internaciones de bienes de capital aumentaron 9% a US$1.699 millones impulsadas por las compras de maquinaria para transformación energética.

“En suma, al ajustar por precios, el dinamismo real del comercio exterior fue sustancialmente menor al sugerido por las cifras nominales”, añadió Bci en su informe.

Con estos resultados la balanza comercial tuvo un superávit de US$1.912 millones en abril, cifra bastante menor a los US$3.061 millones de marzo, y que también estuvo por debajo de los US$2.097 millones de abril de 2025.