El laboratorio clandestino estaba en Quilicura: Carabineros desarticula banda que fabricaba y traficaba éxtasis

Luego de un largo trabajo que incluyó labores con autoridades de Colombia, Carabineros logró desarticular una organización criminal dedicada a la fabricación y tráfico de drogas sintéticas (éxtasis), la cual mantenía un laboratorio clandestino en la Región Metropolitana para abastecer distintos puntos de distribución en la Región de Los Ríos.

La investigación fue desarrollada por el OS7 de Carabineros de Valdivia, en coordinación con la Fiscalía SAC-ECOH de Los Ríos y las diligencias permitieron establecer el funcionamiento de la estructura y ubicar el inmueble utilizado para la elaboración de sustancias ilícitas. Conforme a estos antecedentes, la policía ejecutó un operativo antidrogas en Quilicura, Región Metropolitana, con apoyo del GOPE y personal territorial, logrando intervenir el domicilio investigado y detener a cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana vinculados a la organización.

Durante el procedimiento se incautaron 2.580 pastillas de éxtasis de distintos colores, además de diversas sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas 1,235 kilos de benceno, 515 gramos de etanol, 1,335 kilos de mezcalina, 50 ampollas de efedrina de 60 miligramos, 615 gramos de bicarbonato y 4,050 kilos de dióxido de titanio utilizado para pigmentación química.

Asimismo, Carabineros decomisó una máquina destinada a la fabricación de drogas de diseño, cuatro teléfonos celulares, tres pesas digitales y dinero en efectivo. Del total de detenidos, cuatro imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Paillaco para el respectivo control de detención.