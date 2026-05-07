Gondwana y Quique Neira, las claves de su reencuentro en estadio: “La vida misma nos fue preparando para este momento”

Un abrazo en el escenario del REC hizo público un reencuentro gestado entre tardes de conversación y de ensayos. La reunión de Quique Neira con Gondwana, a más de veinte años, marcó un momento que tendrá una proyección con un show único en el Estadio Bicentenario La Florida el próximo 5 de septiembre.

Según Quique Neira lo del REC fue el “switch” final. Y de alguna manera fue el empujón que derivó hacia la idea de hacer un estadio. “La pregunta inevitable se respondió con una épica que no calculábamos tal vez -dice a Culto-. Aunque ya en el ensayo nos dimos cuenta que la química estaba intacta. Fue una jornada muy agradable. Y sí, ese día en Concepción fue el empujón definitivo. Claro que sí“.

Desde su costado, el fundador del grupo I-Locks Labbe traza el impacto de esa reunión en el Biobío. “EL REC fue la culmine de una serie de encuentros, de conversaciones, de acuerdos, que tienen que ver con los sentimientos, con la amistad, con la historia y que decidimos que era un buen lugar como para poder manifestar toda esa intención de revivir momentos hermosos de la historia del reggae, de la historia de Gondwana y lo que han significado en Chile".

Quique Neira y I-Locks Labbe Foto: Ignacio Orrego.

Neira y I-Locks se habían reencontrado. Y de a poco, la energía volvió a fluir. “⁠La verdad es que esto lo veníamos hablando desde hace años, precisamente porque fue mucho el tiempo que estuvimos en caminos separados -dice el cantante-. Casi como que la vida misma nos fue preparando para este momento del encuentro y que esté nos hallará en circunstancias muy especiales de nuestras propias vidas. Más maduros y moldeados por las mismas cosas que uno va experimentando, alegrías y penas que nos permitieron mirar lo que hicimos hace mas de veinte años y sentir que era el momento“.

Y tras el REC, el anuncio del estadio le dio un marco distinto. Aunque I-Locks pone la pelota al piso. “No había un lugar físico determinado para una situación de esta naturaleza, sino que lo más importante, era lograr la reunión más allá del lugar donde se realice”.

Quique Neira también acota que de alguna forma era una petición que se repetía entre la fanaticada. De allí a que se llevara a un lugar especial. “Tanta gente nos lo pedía en Chile y Latinoamérica, tenía que ser por una razón muy importante, de mucho simbolismo. Creo que nosotros teníamos que ser capaces de reencontrarnos en nuestra amistad para desde ahí reponer todo lo demás. Fue un proceso bonito, extenso e intenso, pero bonito, de muchas conversaciones, acuerdos y a veces no tanto, pero a través del proceso logramos entender lo afortunados que somos de tener esta oportunidad”.

En ese primer acercamiento en el REC, la canción elegida fue Sentimiento Original, uno de los sencillos exitosos de ese primer álbum de 1997 que los posicionó en la música chilena, como una original propuesta que llevó el reggae en español a las masas. De allí a que el repertorio para esta presentación se concentre en los tres primeros discos grabados por Neira junto al grupo antes de su salida: Gondwana (1997), Alabanza (2000) y Made in Jamaica (2002).

Para los músicos, el éxito y el reconocimiento a su trabajo, fue decisivo. “Sin lugar a dudas fue un antes y un después de esos tres discos -dice I-Locks-. Pero tenía que ver con las expectativas que teníamos con nuestra música, porque había muchas ganas de hacer reggae en español, que era algo que no se conocía, reggae en Chile, que tampoco existía, era obvio que con el resultado de eso, la exposición que tuvimos, nuestras vidas cambiaron, pero no para mal, sino para bien”.

Quique Neira todavía mantiene un genuino orgullo por esos trabajos. “Es que de esos tres discos que hicimos juntos son puro fuego -comenta-. Y sí desde ahí tomaremos el repertorio y va a ser realmente bello volver a cantar tanta canción hermosa, éxitos y ya a esta altura clásicos del Reggae Latino, que se va a generar un momento inolvidable, historia pura en ese set de canciones. Es probable que nos animemos a alguna sorpresa extra, pero eso tendrá que descubrirlo la gente ese día”.

La energía entre los artistas parece fluir. Por ello la pregunta que surge es inevitable; este reencuentro ¿hay chance de proyectarlo al estudio?¿a nueva música? responde Quique Neira: “Estamos dejando que la música y la amistad nos lleve. Y sí que da para ilusionarse con nueva música juntos, eso sería algo que coronaría todo este proceso. Aunque debo confesar que ya hicimos una colaboración en una nueva canción mía, dedicada a mi viejo Q.E.P.D, en la que Ilocks tocó el bajo, luego de mas de 20 años volvimos a hacer música original juntos (sale el 20 de Mayo a plataformas digitales) y aunque no puedo asegurar que esa canción se integre al repertorio, pero si ocurre, bienvenido. O si hacemos otras, también. Esta todo bonito, hay que seguir adelante disfrutando y paso a paso”.

En la misma línea se mantiene I-Locks Labbé. “Siempre queda la posibilidad abierta de hacer un montón de cosas de acuerdo a lo que uno va sintiendo y lo que va experimentando. En el solo hecho de juntarse a hacer música se genera una energía, por lo tanto si la energía da para algo más, está abierta la puerta para lo que sea”.

Como sea, el concierto será toda una experiencia en torno al reggae. Destaca la presencia de invitados internacionales, como el debut en Chile, de Third World, banda de reggae fusión de larga data y que fue una inspiración para Gondwana. “¡Un sueño hecho realidad! -dice Quique Neira-. Ellos son parte de los artistas que nos formaron a nosotros en este camino hermoso del Reggae. Les debemos un montón y que estén junto a nosotros en el escenario ese día. Con todo el contexto e historia que tiene este concierto único, es un lujo que nos produce una alegría enorme. Un regalo de la vida, uno más".

Para I-Locks es una suerte de tributo a sus referentes. “Third World es una de las bandas ícono del reggae mundial, son parte de las bandas inspiradoras de Gondwana, junto a Steel Pulse, Black Uhuru, Bob Marley. Para nosotros, es un honor tenerlos. Se gestó porque con el tiempo hemos tenido la posibilidad de compartir escenario con ellos. Eso es lo más lindo de la carrera de Gondwana, bandas que fueron importantes e influencia dentro de lo que hacíamos, con el tiempo compartimos escenario y trabamos amistad con ellos”.

Además tendrán a dos leyendas del género Jim “Lion” Fox y Errol Brown, quienes apoyarán en el concierto en puestos clave. “Jim Fox, que fue el responsable del sonido de nuestros tres discos más exitosos juntos y que va a estar a cargo de la grabación del concierto -explica Quique Neira-. Y en el sonido en vivo el legendario Errol Brown, quien fue el responsable de hacerle sonido en vivo y mezclar muchos de los discos de un tal Bob Marley. Si digo épico me quedo corto. No logro expresar mejor mi felicidad“.

Las entradas para el show de Gondwana + Quique Neira están disponibles a través del sistema Puntoticket desde $25.000 + cargo por servicio en en el sitio: puntoticket.com/gondwana-quiqueneira-reunion.