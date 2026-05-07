Avanza a segunda ronda: Christian Garin vence a Juan Manuel Cerúndolo y estira su racha en el Masters 1000 de Roma

Christian Garin (104º) sigue recuperando sensaciones en Roma. En el Masters 1000 de la capital italiana, el tenista chileno se instaló en la segunda ronda, luego superar en un complejo partido al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72º), por 7-6(2) y 7-5. Fue su tercera victoria consecutiva en el torneo, contando los dos partidos ganados en las clasificaciones.

El encuentro fue una buena prueba para Gago, ya que se midió frente a un rival que juega mucho con las variaciones de velocidad en sus tiros y que se caracteriza por buscar puntos largos. De hecho, es apodado “La Compu”, por su gran regularidad. Ya había quedado en evidencia en la primera ronda del ATP 250 de Santiago, donde el nacional se impuso en tres sets.

A pesar de no exhibir tanta solidez en sus primeros servicios, la segunda raqueta del país se mantuvo firme ante las arremetidas de su adversario y devolvió de muy buena manera. En el primer set, por ejemplo, el trámite se mantuvo parejo hasta el undécimo juego, donde el nacional logró el quiebre. Sin embargo, no pudo cerrar el parcial y todo se terminó definiendo en el tie break.

A pesar de ese traspié, Garin se mantuvo concentrado e impuso su jerarquía en el desempate, que se lo llevó por 7-2, mostrando un muy buen nivel.

Con el capítulo inicial en el bolsillo, el nacido en Arica pudo haber cerrado incluso antes su victoria sobre el zurdo transandino. Llegó a ponerse 4-1 en el segundo. No obstante, Cerúndolo le quebró en el séptimo juego y emparejó las acciones.

Luego, en el noveno turno, Gago tuvo dos match points con el saque de su adversario, pero no pudo concretarlos. Pese a ello, se mantuvo sólido mentalmente y no desaprovechó la oportunidad en el duodécimo, para lograr el break que le dio una valiosa victoria.

Por el paso a la tercera ronda, se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina (23º), quien quedó libre por ser cabeza de serie. El ganador de este enfrentamiento se medirá con quien resulte vencedor del choque entre el ruso Andrey Rublev (14º) y el serbio Miomir Kecmanovic (70º).

Para Garin es fundamental seguir sumando durante esta semana, pues necesita defender 90 puntos, de los cuales ya revalidó 40, y así evitar una nueva caída en el ranking mundial.

Tabilo sale a la cancha

Este viernes, Alejandro Tabilo (35º) buscará el paso a la fase de los 32 mejores en la capital italiana. Su rival será el argentino Francisco Cerúndolo (27º), hermano del rival de Garin.

El historial a nivel de torneos ATP favorece al chileno, quien se impuso en la primera ronda de Córdoba en 2022, por 6-4 y 6-1. Mientras que anteriormente, el transandino registró dos triunfos en el Futuro 6 de Brasil en 2018 y el Challenger de Concepción 2021.

El partido fue programado en el segundo turno de la cancha Nicola Pietrangeli, alrededor de las 7.30 de la mañana (hora chilena). El ganador se encuentro se medirá con el vencedor del duelo entre Lorenzo Musetti (10º) y el francés Giovanni Mpetchi Perricard (58º).