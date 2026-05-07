En Minciencia también se cuecen habas: la amenaza de renuncia del subsecretario Araos tras diferencias con Lincolao

Durante el miércoles algo comenzó a inquietar sobremanera en los pasillos del Ministerio de Ciencia y la idea de que se consumarían despidos se instaló con fuerza. Sin embargo, la crisis no explotó ese día, sino que el jueves 30 de abril, cuando la ministra Ximena Lincolao le solicitó al subsecretario de Ciencia Rafael Araos ejecutar un plan de desvinculaciones dentro de la repartición.

Según distintas fuentes conocedoras del episodio, la instrucción contemplaba la desvinculación de alrededor de 40 personas. La cifra encendió rápidamente las alarmas dentro de la cartera, ya que el ministerio cuenta actualmente con 144 funcionarios, por lo que una reducción de esa magnitud implicaría cerca de un 28% de la dotación total.

La petición no terminó bien. Araos, de acuerdo a versiones de conocedores de la situación, se negó a firmar los despidos y, como consecuencia, ofreció su renuncia al cargo. Sin embargo, esa dimisión nunca se concretó y hasta el cierre de esta edición, el subsecretario continúa en funciones y ningún funcionario ha sido desvinculado.

De acuerdo con quienes conocen el conflicto el problema quedó encapsulado dentro del propio Minciencia. Hasta aquí, dicen otros, no ha habido intervención de La Moneda.

La ministra de Ciencia Ximena Lincolao durante la comisión de Cultura en la Camara de Diputados. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La tensión se incubó justo antes del viaje de Lincolao a Estados Unidos, en su gira con el canciller bajo el programa “Choose Chile”. Según relatan fuentes internas, la ministra dejó instruido el proceso antes de salir del país y le encargó personalmente al subsecretario materializar las desvinculaciones. Ahí se produjo el punto de ruptura.

“No voy a firmar eso”, habría sido la respuesta de Araos, según una de las versiones que circulan al interior de la cartera. La ministra tampoco firmó el documento y el proceso quedó suspendido. Desde entonces, la relación entre ambos quedó congelada.

Hasta hace pocas semanas, Araos había actuado como uno de los principales defensores internos de la ministra. Todavía recuerdan cuando salió a respaldarla públicamente luego de las declaraciones que generaron controversia al decir que consideraba “la pobreza como un regalo”. En esa ocasión, el subsecretario contextualizó sus dichos y defendió la trayectoria de la ministra.

Pero ese respaldo hoy parece lejano. Al interior de la cartera describen que desde el jueves pasado algo en la comunicación fluida entre ambos personeros cambió y que la confianza quedó, incluso, seriamente dañada.

Cabe destacar que Araos, sin militancia política, es especialista en Medicina Interna, infectólogo y Magíster en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard. Cuenta con una vasta experiencia en investigación clínica y epidemiológica, centrando su trabajo en la articulación de evidencia científica para la toma de decisiones en políticas públicas y salud. Esto, entre otras cosas, fueron los aspectos que llamaron la atención de la ministra Lincolao para reclutarlo como subsecretario al inicio de esta administración.

En el ámbito público, se desempeñó anteriormente como jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en la pandemia, y lideró el desarrollo de plataformas informáticas para la vigilancia epidemiológica.

Incertidumbre entre funcionarios

La situación de los despidos comenzó a expandirse entre los funcionarios durante esta semana. Los primeros antecedentes aparecieron fragmentados en conversaciones internas y grupos de WhatsApp, donde empezaron a circular versiones sobre una inminente ola de despidos.

Con el correr de los días, el rumor se transformó en preocupación concreta. Funcionarios solicitaron una reunión con Araos, quien durante esta semana ejerce en calidad de ministro subrogante por la gira de Lincolao en EE.UU., para aclarar el escenario y conocer si efectivamente existe un plan de reducción de personal.

Hasta ahora, sin embargo, no ha existido una comunicación oficial desde la subsecretaría respecto de eventuales desvinculaciones ni tampoco sobre la situación personal de Araos.

El conflicto además abrió interrogantes sobre el origen de la decisión impulsada por Lincolao. Dentro del ministerio no existe claridad respecto de las razones detrás del eventual ajuste, aunque el contexto del ajuste fiscal es un hecho sobre la mesa.

Ximena Lincolao y Rafael Araos. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Aunque en otras reparticiones del gobierno sí se han realizado reducciones de personal asociadas a restricciones presupuestarias y al plan de austeridad indicada por la administración de José Antonio Kast, quienes conocen las conversaciones internas aseguran que en este caso no existiría una instrucción formal que explique un eventual recorte de esa magnitud.

Ese punto ha generado especial inquietud dentro de la cartera, donde varios funcionarios sostienen que el ministerio ya opera desde hace años con una estructura reducida y con márgenes mínimos de funcionamiento administrativo.

En paralelo, el episodio dejó instalado un escenario complejo para la convivencia futura dentro de la repartición. Hoy, describen dos posibles caminos: que Araos finalmente ceda y firme las desvinculaciones, o que la ministra retroceda en su intención original . Pero ambas alternativas aparecen igualmente problemáticas.

En el primer caso, el subsecretario quedaría debilitado frente a los funcionarios luego de resistirse inicialmente al plan. En el segundo, la ministra enfrentaría un revés interno tras haber impulsado la medida. En cualquier escenario, el punto de inflexión entre ambos ya se ha producido.

Hasta ahora, el documento de desvinculación sigue sin ejecutarse y permanece pendiente de resolución, a la espera del regreso de Lincolao el próximo lunes a Chile.