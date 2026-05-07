Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus. Foto: Europapress

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) busca mantener la calma tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius , que ha dejado tres pasajeros fallecidos y varios casos de contagio en hospitales de Europa y África.

La epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove, fue enfática al descartar comparaciones con la pandemia de Covid-19: “Este no es el próximo Covid, pero es una enfermedad infecciosa grave” , señaló este miércoles en una declaración pública.

“No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: Europapress

Según explicó, se trata de una enfermedad poco común, pero potencialmente letal. “Es una enfermedad infecciosa que, si las personas se infectan, y las infecciones son poco comunes, pueden morir”, afirmó.

La especialista reconoció además el temor que puede generar la situación tanto en los pasajeros como en la opinión pública: “Quienes escuchan esto y están en el barco están, con toda razón, muy asustados, y el público general también podría estarlo”.

Un brote bajo vigilancia internacional

La Organización Mundial de la Salud mantiene una estrecha vigilancia sobre la embarcación, que navega bajo bandera holandesa y se dirige hacia las Islas Canarias tras una escala técnica en Cabo Verde.

Dos representantes del organismo internacional se encuentran a bordo para asesorar a la tripulación y definir el protocolo sanitario cuando el buque atraque en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el origen del brote no estaría en el barco, sino en una exposición previa al viaje en Sudamérica.

El primer fallecido, un ciudadano neerlandés de 70 años, presentó síntomas pocos días después de zarpar desde Ushuaia, Argentina.

Considerando que el período de incubación del hantavirus suele ser de dos a tres semanas, la OMS sostiene que el contagio habría ocurrido antes del embarque, posiblemente por contacto con roedores infectados .

“No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: Oceanwide Expeditions.

La cepa Andes y el riesgo de transmisión

Las autoridades sanitarias han identificado el virus Andes como responsable del brote, una variante particularmente preocupante porque permite la transmisión de persona a persona a través del contacto estrecho , como el intercambio de saliva.

Esta cepa puede alcanzar tasas de letalidad de hasta un 40%.

Actualmente, dos pacientes permanecen hospitalizados en Johannesburgo y Zúrich , mientras que otros casos sospechosos han sido trasladados a los Países Bajos.

En paralelo, Argentina ha reportado 42 casos de hantavirus en lo que va del año, aunque las autoridades locales han señalado que la cepa Andes no suele detectarse habitualmente en Tierra del Fuego.

La clave de una comunicación clara

En su declaración, Van Kerkhove subrayó la importancia de una comunicación clara para evitar desinformación y pánico: “La información temprana y precisa es fundamental para saber cuál podría ser la exposición real” .

Si bien el brote ha encendido las alertas sanitarias, la OMS insiste en que no se trata de un escenario comparable al Covid-19, sino de un evento focalizado que requiere seguimiento epidemiológico, identificación de contactos estrechos y medidas de aislamiento adecuadas.

Por ahora, la prioridad es contener los casos asociados al crucero, determinar con precisión las cadenas de transmisión y que sus pasajeros vuelvan a pisar tierra para volver a sus casas sin riesgo.