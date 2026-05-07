SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    En sus inicios en la factoría de Disney, la estrella se esmeró por participar en una serie de películas de la marca, sin éxito. Pero al poco tiempo, llegó una de sus mayores oportunidades.

    Por 
    Equipo de Culto

    Antes de volverse una estrella en el elenco de Dune y Euphoria, Zendaya fue una aspirante a actriz que se debía abrir paso en la siempre competitiva industria del entretenimiento.

    Desde sus inicios fue parte de producciones de Disney Channel, destacando en títulos como K.C. Undercover y Shake it up. Pero había una en la que se empecinó por participar.

    Según Cornelia Frame, ex vicepresidenta de casting y relaciones con el talento de Disney Channel, Zendaya estaba muy entusiasmada con la idea de formar parte de Descendants, las películas para televisión que imaginaba las aventuras de los hijos de varios villanos icónicos de las historias clásicas de la compañía.

    “Zendaya hizo muchas audiciones para Descendants , y eso fue muy importante”, dijo en una charla con Variety. “Quiero decir, muy importante, que audicionara una y otra vez. Ella realmente lo deseaba, pero al final no salió como esperaba”.

    Pero los caminos del espectáculo son misteriosos; tiempo después, Zendaya logró hacerse con el papel de Michelle “MJ” Jones, el interés amoroso de Peter Parker (interpretado por Tom Holland), en Spider-Man: Homecoming, la primera entrega de una nueva saga del superhéroe. La química entre ambos fue tal, que comenzaron a salir.

    Por ello, Frame asegura que ese rechazo en Descendants pudo ser clave. “Ahora que lo pienso, me pregunto: ‘¿Habría ocurrido Spider-Man justo en ese mismo momento?’ -se preguntó-. Las cosas pasan por algo, y a menudo consigues otro proyecto increíble cuando no consigues nada más”.

    Lee también:

    Más sobre:ZendayaDisneyK.C. UndercoverDescendantsEuphoriaTom HollandSpider-Man: HomecomingMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja

    Rusia tila de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    Hombre muere tras recibir múltiples impactos de bala en Maipú

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Lo más leído

    1.
    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja
    Chile

    Estudiante muere tras sufrir descarga eléctrica durante clase práctica en sede de Inacap en La Granja

    Temblor hoy, jueves 7 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras recibir múltiples impactos de bala en Maipú

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento
    Negocios

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    Estudio propone cuatro fórmulas para flexibilizar la Tasa Máxima Convencional y dar acceso al crédito a más de 200 mil personas

    Kast por Ley Lafkenche: “Se prestó para abusos inimaginables”

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    “Le devolvió el favor tras sufrir una derrota en casa”: en Brasil destacan el triunfo de Vasco sobre Audax Italiano
    El Deportivo

    “Le devolvió el favor tras sufrir una derrota en casa”: en Brasil destacan el triunfo de Vasco sobre Audax Italiano

    Adulta mayor que se emocionó tras el gol de Alexis conmueve a Sevilla y es furor en las redes sociales

    La exigencia de la selección de Irán para estar presente en el Mundial de Norteamérica 2026

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir
    Cultura y entretención

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    Rusia tila de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski
    Mundo

    Rusia tila de “campaña de marketing” el alto al fuego unilateral anunciado por Zelenski

    La OMS denuncia lesiones a al menos tres sanitarios en ataques contra el sur de Líbano

    Diosdado Cabello reitera que en Venezuela “no hay presos políticos”

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera