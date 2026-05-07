El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

Antes de volverse una estrella en el elenco de Dune y Euphoria, Zendaya fue una aspirante a actriz que se debía abrir paso en la siempre competitiva industria del entretenimiento.

Desde sus inicios fue parte de producciones de Disney Channel, destacando en títulos como K.C. Undercover y Shake it up. Pero había una en la que se empecinó por participar.

Según Cornelia Frame, ex vicepresidenta de casting y relaciones con el talento de Disney Channel, Zendaya estaba muy entusiasmada con la idea de formar parte de Descendants, las películas para televisión que imaginaba las aventuras de los hijos de varios villanos icónicos de las historias clásicas de la compañía.

“Zendaya hizo muchas audiciones para Descendants , y eso fue muy importante”, dijo en una charla con Variety. “Quiero decir, muy importante, que audicionara una y otra vez. Ella realmente lo deseaba, pero al final no salió como esperaba”.

Pero los caminos del espectáculo son misteriosos; tiempo después, Zendaya logró hacerse con el papel de Michelle “MJ” Jones, el interés amoroso de Peter Parker (interpretado por Tom Holland), en Spider-Man: Homecoming, la primera entrega de una nueva saga del superhéroe. La química entre ambos fue tal, que comenzaron a salir.

Por ello, Frame asegura que ese rechazo en Descendants pudo ser clave. “Ahora que lo pienso, me pregunto: ‘¿Habría ocurrido Spider-Man justo en ese mismo momento?’ -se preguntó-. Las cosas pasan por algo, y a menudo consigues otro proyecto increíble cuando no consigues nada más”.